架空线入地，大树“感受”都考虑到-徐汇精细化管理推进架空线入地和合杆整治

晨报首席记者 李芹

今年3月，徐汇启动衡复历史风貌区的架空线入地和合杆整治。在整治中，不但对涉及的开关站与配电站站点不断精简，甚至连武康路上大树的“感受”都予以考虑，通过制定保护方案，尽可能减少入地架空线对行道树根系的伤害。

今年，徐汇重点进行以衡复历史风貌区为核心的架空线整治，涉及24条道路总长约27公里，年内计划竣工道路12条共15.71公里。

“牵一发而动全身”

“衡复历史风貌区内道路空间狭小紧凑，地下管网错综复杂。线路入地管位资源极为紧张，使得架空线入地工作往往‘牵一发而动全身’。”徐房集团相关负责人说。

因此，徐汇采用了“物探先行、样洞为辅”的方法，对道路管线资料进行全面调查。目前，已完成岳阳路、武康路、淮海路和肇嘉浜路等7条道路的管线物探和样洞试挖，以及沿线约160个居民区的管线调查与排摸。岳阳路（肇嘉浜路-建国西路）、淮海路（余庆路-宛平南路）、武康路（淮海路-泰安路）道路排管工作也已开始试点。

除了地下管网情况复杂外，衡复历史风貌区内沿线密布优秀历史建筑和百年古树名木。以武康路为例，沿线行道树普遍为树龄超过30年的大树，多年的生长让其地下根系错综复杂。所以，徐汇区绿化和市容管理局提前介入，制定了保护措施，以减少对行道树根系的伤害。

小型化改造精减站点

据徐汇区建交委副主任程学田介绍，针对此次的架空线入地和合杆整治，根据电力部门初步测算，风貌区核心区域需82个开关站和配电站站点，通过小型化等改造，目前站点需求已缩减至51个。

根据徐汇架空线入地和合杆整治工作三年行动计划，今年起至未来3年内，徐汇将启动57条道路共计65.968公里的架空线入地和合杆整治，力争内环线内架空线入地率达80%以上。