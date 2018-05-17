普陀区长寿湾生活区打造“商、旅、文”联动发展特色街区-曹家渡花鸟市场旧址将变电竞中心

晨报记者 杨天弘

普陀区苏州河沿岸最大的商业办公综合体“千树”明年下半年开幕、曹家渡电子竞技中心明年上半年开工……昨天，记者在长寿湾休闲生活区打造座谈会上获悉，长寿路街道将进一步推进“天安阳光”项目、M50创意产业园、曹家渡商圈等项目，提升地区空间品质、完善公共服务设施，将历史、建筑、自然、艺术、潮流等融为一体，打造“商业、旅游、文化”联动发展的特色街区。

电竞中心明年启动建设

曹家渡位于静安、普陀、长宁三区交汇处，相对于静安、长宁商圈的繁华，曹家渡的普陀区域原本是块“洼地”。去年12月26日，普陀区关闭曹家渡花鸟市场后，这块占地面积1.85公顷的区域究竟如何规划，备受关注。

记者昨天获悉，普陀区将在此打造以电竞、泛娱乐为主题的文化娱乐中心，明年上半年启动建设，通过两三年的时间全面建成。未来，这块区域将集电竞赛事中心、泛娱乐主题文化、泛娱乐体验中心、休闲旅游等业态融为一体，成为集聚时尚元素的24小时活力街区。

据相关负责人介绍，普陀区将利用曹家渡区域沿河优势，在项目设计上融入亲水平台、休闲步道、景观灯光等。该地块与毗邻的原沪西电影院升级改造相辅相融，原沪西电影院将升级改造为音乐、文化、创意基地，届时该区域将以大面积“开放式”空间，成为集电竞、音乐、文化、体验、休闲为一体的综合体。

目前，曹家渡地区的地标有悦达芳汇广场、悦达889生活广场、长宁88金廷广场等，为了与曹家渡区域内其他商业之间形成错位式的竞争格局，普陀区打造的文化娱乐中心将为市民提供层次丰富的消费选择。

此外，为了方便市民往来，普陀区拟新建一座人行天桥，串联起曹家渡与轨交11号线隆德路站。

保护建筑融入“千树”中

南临莫干山路、北临苏州河，“天安阳光”项目外形酷似“古巴比伦空中花园”，自开工之初也因为其外形而备受争议。记者从相关部门获悉，该项目分为东、西两个地块，总建筑面积30多万平方米。其中西地块为地下3层、地上9层的商业综合体，建筑面积约10万平方米，预计明年下半年对外营业。东地块为地下3层、地上19层的商业、酒店、办公综合体，总建筑面积约20万平方米，建筑高度100米，初步计划2022年完工。项目建成后，将成为普陀区苏州河沿岸最大的一个商业办公综合体。

宛如山林峭壁的外立面、别具风格的露台花园、绿意盎然的河滨步道……“天安阳光”项目命名为“千树”，由英国heatherwick studio 设计团队设计。据介绍，建筑设计灵感来自中国“黄山”，整个建筑仿若两座山峰，覆盖着种类多样、错落有致的树木和植被，让市民仿佛置身都市中的世外桃源。

据了解，该项目所在地有荣氏家族阜丰面粉厂的四栋历史保护建筑，都被妥善保留和修复，并成为“千树”的一部分，与新地标有机融合为一体。今后这里将集建筑艺术、文化传承、历史遗产与自然风貌为一体，成为融合文化创意、精品购物、餐饮休闲、旅游娱乐和酒店办公等多重功能的集聚地。

项目建成后，将提供总面积达10万平方米的购物休闲空间，包括时尚、文创、餐饮、娱乐、休闲、运动、亲子等各类体验式消费组合。据悉，购物中心将于2019年下半年率先开幕，届时有望吸引市民游客前往观光和体验，可俯瞰苏州河一线景观，还专设水上观光游船码头，周边覆盖轨交1、3、4、7、13号线。