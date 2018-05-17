出租车内开便利店，饮料首单1分钱-主要目的是为司机增收　所售货物来自第三方，质量由其负责

晨报记者 钟晖 潘文

申城出租车“车载便利店”首次在车厢内出现。眼下，已经有200辆左右“海博”出租车推出此项服务，乘客如有需要可用手机微信支付，取用放置在小袋内的小零食、小饮料。

这个新鲜事物，很多市民都对其是否合规表示了疑问？市城市交通运输管理处相关负责人表示，行业法规里没有涉及这部分的内容，也就是说没有这方面的禁止性条款； 出租车内安装车载设施设备的最大原则是不能影响乘客乘坐安全。

［现场走访］

开店后月收入增数百元

本周一下午，在浦三路上，一位女乘客正好从海博五分公司驾驶员姚燕军的车内下来。她告诉记者：“今天很热，打车进入车厢时看到有饮料购买，手机支付买了一盒‘红牛’饮料，只要1分钱，不错的！”

记者发现，车厢内一共有三个地方放置着食品，最多是在副驾驶座后背处，有20多件，如雪碧、牛奶、薯片、坚果、口香糖等等，放在由一个个塑料膜组成的格子袋内，乘客首单可付费一分钱就能买。另外两处是在后排座位左侧车门内侧，以及副驾驶车门内侧。

环顾车厢，所售小零售、小饮料品种有40多种。最高价格是十几元一袋的牛肉干，其它的大都是四五元一件。购买支付一般不能用现金，可使用手机微信支付，用手机扫一下车厢内的“汪汪”二维码，进入“汪汪便利店”公众号，然而按照提示一步步操作即可。“如果一定要付现金，可以由驾驶员用自己的手机扫码，乘客将现金交给司机即可。”姚燕军说。

“今年3月1日开始，我得知可以在出租车内附带销售小商品，就开始做起来了，每售出一件食品可得15%的利润。现在市区做扬招生意很难，路上没有什么人扬招，都上网络叫车了，它们比我们正规出租车便宜，老百姓都被吸引过去了。我基本做机场生意，每天到浦东机场排队接客，每月收入平均5000元，开‘便利店’后多了几百元收入，也蛮开心的，试验做下来发现比较受乘客欢迎，自己每隔两天就要去添货。”姚师傅表示。

昨天中午12点半，记者还来到浦东康凌路上的“汪汪车载便利店海博五分公司补货站”。只见有三四辆出租车停在门口等待补货。一辆车一次能补满总价500元的商品。该站李师傅告诉记者：“目前天热了，矿泉水要货最多，司机补货最多的就是饮料，一个品种大约要补十个。我们上午7点就开始为司机服务，一直要忙到下午5点。全市已经有几十家临时补货点。”

［疑问解答］

1 是否具有销售资质

据了解，售卖袋装零食和饮料的便利店需要取得工商营业执照和食品流通许可证等。如果与海博出租车公司合作推出“车载便利店”的第三方“汪汪便利”取得了相关证照，其在出租车上售卖袋装零食、饮料等则可能没有超出其经营范围，但在出租车上售卖又不同于传统的销售渠道，属于新生事物，至于是否能在出租车上售卖，是否会影响乘客出行，还需交通运输管理部门进行相关的规定。

车载食品供应方“汪汪”昨日回应记者说，“汪汪”是一家专业的新零售公司，相关证照齐全，具备食品经营许可证等专业资质证件。这种模式本质是新零售，由具备完整经营资质的专业新零售公司承担食品的采购与售卖，出租车只是承载销售的场景。

市城市交通运输管理处相关负责人则表示，行业法规里没有涉及这部分的内容，也就是说没有这方面的禁止性条款；出租车内安装车载设施设备的最大原则是不能影响乘客乘坐安全。

2 如何保障食品质量和安全

出租车是流动的交通工具，销售食品如何保障质量及安全？如果有问题如何反映？

昨天，“汪汪”表示其有完整的仓储物流、售后体系等；而食品质量与安全是其最重视的环节，所有产品都是从正规渠道采购大品牌产品；全流程严格把关，力求从根本上保证行业货架食品等的安全。

“汪汪”还介绍，对出租车乘客及所经营食品，全部投保乘客意外险和食品安全险，全方位保护消费者权益；提供7×24小时电话服务。

此外，天气越来越热，饮料和食品的保鲜也是必须考虑的问题，最好放置在冰箱内。一位司机说曾经和第三方提过想在车里放一个车载冰箱，但是基于对成本提升的担忧，对方拒绝了这一要求，因此司机只能加快货物替换的速度。

3 是否会影响乘车安全

因出租车的多余空间有限，但记者体验发现，商品都是紧贴着椅背或车门内侧放置，对乘坐舒适度影响不大。

副驾驶车座后背放置食品，是否会对后排乘客的安全造成隐患，比如急刹车时乘客会不会容易磕碰到东西？据观察，副驾驶座位后背上的距离乘客头部的正前方并没有食品放置，磕碰不到头部，而靠下放置的食品都较为柔软，碰上去问题不大，而罐头等硬包装食品都特意放置在车门内侧，不会对乘客造成磕碰。

由于司机看不到后排乘客的举动，有没有可能被乘客顺手牵羊将商品“卷走”？姚师傅说这种情况基本没有发生过，只是在微信群里看到有一个驾驶员说起，自己被乘客拿走一袋猪肉脯。

他还告诉记者，有一次一位乘客买了一盒牛奶，打开时不小心将牛奶撒到了坐套上。客人下车后，他立刻将车开回公司更换坐套。

4 出租车为何要开便利店

一位业内人士指出，此次海博出租车公司与汪汪便利合作，在确保安全的前提下，一部分车厢内试点开设“便利店”，为出租车行业内的新生事物，不仅方便乘客，也给辛苦的的哥的姐们增加了收入，有益于提高其从业积极性。

目前，出租车乘客锐减已是客观事实。根据上海市城乡建设和交通发展研究院公布的《2017年上海市综合交通运行年报》显示，受相关交通方式的分流，传统出租车日均客运量为208.0万乘次，同比下降12%，且运营车辆也在减少。据海博出租车公司披露，目前驾驶员招收遇到很大困难，很多车辆都空闲着无人来开。在眼下正规出租车企业面临困局、驾驶员招收难的形势下，车厢销售些零食，给司机稍微增加点收入，这也是一种无奈之举。