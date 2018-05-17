入住后“扫一扫” 查是否“被扫过”

晨报记者谢克伟报道 上海一公司正在试点用扫二维码的方式让入住者辨认新入住的酒店换没换新床单，若新入住者在刚入住时用手机扫床单上的二维码后显示“被扫过”，就可以基本认定该床单是原来客户使用过的未更换过的床单。该公司称，该鉴别法正在该酒店里试点，估计两三个月后会在更多酒店里推广使用。

据悉，该公司与相关酒店合作，酒店长期使用该公司清洗的床单、被套、枕套、毛巾等6件套用品。其做法是，该清洗公司在试点酒店的床单上加上了二维码，该二维码不会因为床单清洗而消失。而且每次床单清洗之后，该公司都会将相关数据初始化。

“试点酒店会要求每一位新入住客户，一入住就用手机扫一扫床单上的二维码，如果扫了一次后再扫第二次，手机上就会显示‘被扫过’，如果显示‘被扫过’，就可以认定该床单没有更换过。”该清洗公司解释。

该清洗公司同时称，他们试点的酒店是有一定知名度的酒店，酒店从树立品牌和信誉出发，很愿意使用该产品，入住客户更愿意“扫一扫”，因为这样，可以消除肉眼不容易辨别，入住又不放心的担心。估计在今年8月间可以推广这一做法。