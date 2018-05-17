沪天文馆完成土建 全面启动安装工程

晨报记者徐妍斐报道 昨天下午，作为2018上海科技节重点活动之一的“时间故事”展在上海科技馆二楼临展厅开幕并正式对公众开放，展期将持续至8月15日。

据悉，此次展览由上海天文馆建设团队策展，从宇宙诞生到机械钟内部机制的科学内容，向观众呈现多维度的时间故事。在展览现场，入场的巨幅宇宙演化画卷展示了宇宙从大爆炸到地球诞生的巨幅长卷，在“一秒千万年”的剧场展示了亿万宇宙沧海桑田演化的完整过程，之后紧跟着“时间尺度”、“时间之痕”、“生命节律”等内容。例如“擒纵之间”互动装置部分，设计了7套不同的时钟擒纵器，这些形态各异的擒纵器凝结了几代钟表工匠的智慧，观众可以亲自体会启动擒纵器，观察机械擒纵装置的动感运作。除“时间故事”展外，同样由上海天文馆建设团队策展的“连接天与人——中国古代天文特展”也将在今年6月底完成制作。

另据透露，上海天文馆2016年11月开工建设，继去年6月土建工程实现主体建筑露出地面后，到目前为止，完成了主体建筑和附属建筑的土建工程封顶，全面启动安装工程，正在推进展示工程整体规划设计工作。