《圆明园路拍照收费达2万元/小时？》追踪报道-收费是公司自己的经营行为-外滩源收费标准未经批准，承诺3天内公布收费细则

晨报首席记者 叶松丽

14日，晨报刊登了《圆明园路拍照收费达2万元/小时？》一文，报道了在圆明园路上拍婚纱等商业图片，都得去上海外滩源发展有限公司（以下简称“外滩源”）外滩源物业管理处“办证”一事。

既然是市政道路，为何要收费？收费项目是否获批准？此前收的费用又该如何处置？

针对广大市民所关心的问题，“外滩源”方面昨天再次接受晨报记者采访，就上述问题一一解答。

该公司法定代表人严晟伟承诺，3天内，相关拍摄服务的收费细则，将张贴在该区域显眼位置，让收费做到公开透明。同时，也会向相关主管部门报备收费事项，让收费行为合法合规。外滩源透露，去年圆明园路上“服务性”拍照收费约50万元，用于补充该条道路的管理维护开支。

“提供服务才收费”

新闻晨报：市政部门为什么要把圆明园路委托给你们管理？道路委托管理的边界又在哪里？

外滩源：以前的圆明园路很狭窄，路况也很不好，是我们公司把这条道路修缮拓宽的。此后，市政部门就把这条路委托给我们进行养护，包括绿化、路面设施设备的养护巡视等。市政部门把道路委托给我们，肯定不会说市民和游客在这条路上拍照，你们可以收费。这个我们其实很清楚。我们是提供服务才收费的。收费是我们企业提供服务后的行为，这个是非常清晰的。

新闻晨报：该项收费项目，是否获得相关部门审批许可？

外滩源：这是我们公司自己的经营行为。

新闻晨报：该经营行为，包括提供“停车、盥洗室、化妆间、充电、电力、水力、道具车、演职人员休息室、增派保安保洁人员维护道路秩序和事后清理等”服务，是否超出了外滩源公司的经营范围？

外滩源：（翻出营业执照关于经营范围的记载）“物业管理”和“停车库经营管理”是符合（经营范围）的。

“收费标准没经批准”

新闻晨报：2万元/小时的拍摄收费标准，具体包括哪些服务内容？审批单位是谁？

外滩源：300元每两小时或者2万元/小时，这个价格都是根据我们公司运营成本核算出来的，并没有经过哪个部门批准。2万元/小时只是我们的一个刊例（价），在实际沟通过程中，我们会根据不同的情况进行协商，比如晚上拍摄等（情况），收费都不一样。

新闻晨报：你们收人家2万元/小时，到底是一口价还是服务项目累加收费？

外滩源：我们针对不同的服务要求，会有不同的服务收费。如果对方不需要我们服务，就不收费。这个是通过双方协商的。

“去年收费约50万元”

新闻晨报：拍照费也好，服务费也罢，这些年，外滩源在这一项目上到底收了多少钱？舆论普遍希望你们能公开一下。

外滩源：我们的财务都要通过有关部门的审计，每一分钱，我们都会入账，并开具服务性收费发票。即使人家不要发票，我们也会开出来留存。

今年，总共收了一万多元。一月一分钱都没有收到，二月收了两笔，（因为）这两个月天气冷。2017年全年，婚纱（拍摄）和淘宝等网店（商业拍摄）的拍摄，收了大约20万元，婚纱（拍摄）和淘宝（等网店商业拍摄）的收入比大约是1：4的样子； 其他商业和影视剧拍摄，收了30多万元。全年大约是50万元。

这点收入其实并不够我们的支出。最近几天，你们一直曝光，我们一些同事抱怨说，收这点钱，担这么大的舆论压力，不合算。但是，我们服务性收费还是要收，不能因噎废食，否则真的不好管。（当然）我们也知道收费不是唯一的管理途径。

“收费细则三天内公布”

新闻晨报：哪些情况下拍照要收费，哪些情况下拍照不收费？具体收费多少？如果要做到公开透明，目前有哪些困难？

外滩源：通过这次舆论监督，我们也认识到明明白白收费的重要性。三天之内，我们会把收费服务细则在显要的位置公开，让大家一目了然。

新闻晨报：为了让服务收费合法合规，接下来你们公司会不会到市场监管部门和物价部门去走程序？

外滩源：这个我们要到相关部门去请教。即使我们的收费项目不需要到有关部门申请或者登记备案，我们也会向相关部门报备。

“保安改口‘去登记’”

新闻晨报：昨天下午，我们还看到保安要求拍摄婚纱照的新人到物业“登记”。虽然保安不再驱赶没有登记的新人，但是你们现在的“登记”是否包括收费内容？

外滩源：我们的登记是为了预约场地，有效管理。如果不需要我们提供服务，我们就不会收费。至于保安驱赶拍照新人，我们只要发现了，一定会严惩的。

黄浦区新闻办：正在协调处理相关问题

晨报首席记者 叶松丽

关于上海外滩源发展有限公司在圆明园路上向“商业目的”的拍摄个人和单位收费问题，黄浦区人民政府新闻办相关负责人对记者表示，由于这件事涉及的部门比较多，新闻办正在协调并会向相关部门反映，一有结果会及时告知。