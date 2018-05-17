沪常住老年人口 12年后规模达峰值

晨报记者谢克伟报道 市统计局昨天发布上海人口老龄化现状和预判：根据当前上海人口年龄结构、人口机械变动和自然变动情况以及上海城市人口总量规划目标2500万人等因素测算，2030年左右，上海常住老年人口规模将达到历史峰值，约为480万人，常住人口老龄化率为19.2%。

据悉，2017年，上海老龄化率达到14.3%（指65岁及以上常住人口占全部常住人口的比重，下同）。上海人口老龄化呈现以下特点：

一是总量规模大，增量速度快。2017年上海60岁及以上常住人口达到539.12万人，65岁及以上常住人口达到345.78万人，分别比上年增加37.6万人和26.99万人。65岁及以上老年人口增量自2010年第六次人口普查以来首次高于新出生人口。

二是户籍常住人口老龄化程度显著高于全市水平。2017年，户籍常住人口中65岁及以上老年人口达到315.06万人，户籍人口老龄化率为21.8%。占全市常住人口40%且整体年龄偏轻的外来常住人口，大幅拉低了全市老龄化程度。

三是外来老年人口开始呈增加态势。2017年，上海65岁及以上外来老年人口总量达到30.72万人，比上年增加7.97万人，增长35.0%。

四是80岁及以上高龄老人群体持续扩大。2017年上海80岁及以上老年常住人口为82.77万人，比上年增加1.29万人，占全市60岁及以上老年人口的比重为15.4%。