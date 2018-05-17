警告美国不要试图复制“利比亚模式”，逼迫朝鲜“单方面”弃核-朝鲜：或重新考虑朝美领导人会晤

胡若愚（新华社专特稿）

朝鲜16日凌晨宣布取消原定当天的北南高级别会谈，同时要求美国考虑朝美领导人会晤前景，理由是韩国和美国5天前启动大规模空中格斗演练。

数小时后，朝鲜外务省第一副相金桂冠警告，如果美国坚持“利比亚模式”，试图逼迫朝鲜“单方面”弃核，朝方将重新考虑是否参加朝美领导人会晤。

暂停朝韩对话

朝鲜中央通讯社16日凌晨发表公报，指认板门店宣言墨迹未干，韩美却启动“2018超级雷霆”联合空战演练，是“军事挑衅”，给朝鲜半岛向好局势“开倒车”。

公报认定韩美联合演练旨在“对朝鲜实施先发制人打击”和掌握制空权，规模“空前庞大”，反映美韩坚持对朝“极限施压”和制裁。

“2018超级雷霆”联合演练11日开始，定于25日结束。美军8架F—22型“猛禽”式隐形战机等韩美两军100多架战机参加。按照韩国总统特使今年3月访问朝鲜归国后的说法，朝鲜最高领导人金正恩对韩美4月恢复年度联合军事演习“表示理解”。

除了指认韩美“公然挑战”板门店宣言，公报指责韩国政府放任保守派在野党在国会“诋毁朝鲜最高尊严和体制”、“诽谤中伤”金正恩与韩国总统文在寅4月27日在板门店会晤后发表的这份和平与和解宣言。

以韩美“侵朝战争演习”以及韩国“对抗骚动”为理由，朝方宣布暂停定于16日在板门店韩方一侧“和平之家”的北南高级会谈。韩国媒体报道，这次部长会谈计划讨论南北离散家属团聚、跨境铁路公路项目合作、南北共同参加亚运会等议题。

朝方把会谈暂停、北南关系面临困难和障碍“完全归咎于”韩国政府，同时要求美国重新考虑“提上日程的朝美峰会的命运”。

反对弃核模式

韩美研判朝方所言究竟何意之时，朝中社16日上午播发第一副外相金桂冠的媒体声明，发出更明确警告。

金桂冠说，包括特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿在内，一些白宫、国务院高级官员最近大谈所谓“利比亚模式”，寻求“完全、可验证、不可逆”的无核化，要求朝方“完全解除核武器、导弹和生化武器”并且“先弃核、后补偿”。

博尔顿13日说，应完全消除朝鲜铀浓缩和钚再处理能力，废弃所有核武器并运到美国田纳西州橡树岭核设施保管。

金桂冠明言反对“利比亚模式”。按照这名朝鲜资深外交官的说法，美方官员所说弃核方案暴露“险恶”用心，企图把利比亚或伊拉克的悲惨命运强加给朝鲜，令人怀疑美方借助对话和谈判改善朝美关系的诚意。

“我们国家既不是利比亚，也不是伊拉克。”金桂冠说，而且，利比亚弃核时核项目处于初步阶段，与今日朝鲜不可相提并论。

“如果美国企图把我们驱赶到死角，迫使我们单方面弃核，我们对这类对话将不再感兴趣，并且只能重新考虑是否继续推进朝美峰会。”

寻求安全保证

金桂冠同时说，如果特朗普政府真心致力于改善朝美关系，为领导人会晤准备“有诚意”的提案，朝方将作出“应有回应”。

他在声明中说，朝方已经表明朝鲜半岛无核化意图，多次明确表示，无核化“前提”是美国终止反朝敌对政策、核威胁和讹诈。

韩联社解读，金桂冠重申，朝鲜要求美国作出安全保证。从这份声明看，朝方更看重这一点，而非经济补偿。

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日说，如果朝鲜完全放弃核武器项目，美国将对朝作出“安全保证”，同时作出经济补偿，允许美国私人资本投资朝鲜基础设施建设。

按照金桂冠的说法，如果只是经济利益换弃核，朝方不感兴趣。“美国说，如果我们放弃核武器，会给我们经济补偿和好处。但我们从来没有想过把经济发展寄托于美国，那样的交易也永远不会发生。”

金桂冠曾任朝鲜半岛核问题六方会谈朝方代表团团长。

中方:有关各方应互释善意和诚意

据新华社报道

外交部发言人陆慷16日就朝鲜称因韩美军演及美态度，中止朝韩高级别会谈并重新考虑朝美领导人会晤答问时说，有关各方应珍惜半岛来之不易的缓和局面，互相释放善意和诚意，共同为领导人会晤创造良好条件和氛围。

在当日例行记者会上，有记者问：朝鲜副外相称，如果美国单方面强求朝鲜弃核，朝将“重新考虑”是否举行朝美领导人会晤。此外，朝鲜指责韩美近日举行的大规模联合军演，宣布中止原计划于16日举行的北南高级别会谈。中方对此有何评论？

陆慷说，当前半岛出现的对话缓和局面来之不易，值得各方珍惜，这一局面不仅符合半岛有关各方共同利益，也是国际社会的普遍期待。

“在半岛问题和平政治解决进程面临重要机遇之际，所有有关各方特别是朝美双方应当相向而行，互相释放善意和诚意，共同为领导人会晤创造良好条件和氛围，为实现半岛无核化和长治久安作出积极努力。”陆慷说。

陆慷表示，中方也注意到了朝中社16日早上发布的公报和国际社会的一些反应。中方支持并希望朝韩双方能按照《板门店宣言》所体现的对话、和解与合作精神，充分显示对彼此合理关切的理解和尊重，相向而行，积累互信，改善关系。

他说，为延续和巩固半岛局势缓和势头，所有有关各方都应互释善意，避免采取相互刺激、引发紧张的行为，共同为通过对话协商政治解决半岛问题营造有利条件和氛围。

美方：将继续筹备美朝领导人会晤

据新华社报道

韩国时间16日上午，韩国外交部长官康京和与蓬佩奥通电话，就朝中社公报交换意见。根据韩国政府声明，康京和说韩方将“坚决”落实板门店宣言并敦促朝方恢复对话，蓬佩奥说，美方将关注朝方反应，同时继续筹备美朝首脑会。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特早些时候说，美方尚未从朝鲜或韩国政府那里得到任何显示美韩空战演练或者朝美领导人会晤筹备工作“不会继续”的消息。

一名美国政府高官告诉美国有线电视新闻网，特朗普已经得知朝方关于可能取消领导人会晤的警告，白宫正准备作出回应。

朝鲜临时取消高级会谈让韩方猝不及防。双方15日商定16日会谈、确定与会人员和议题后，朝方却在16日零时30分左右通知韩方无限期推迟。

据美国有线电视新闻网报道，朝方举动同样出乎白宫意料。一名官员证实，美国国务院没有从朝方收到任何关于朝韩对话状态的消息。

在华盛顿智库捍卫民主基金会分析师安东尼·鲁杰罗看来，朝方举动并不令人惊讶。按照他的说法，朝方对外谈判“攻略”一直如此，“先是推高外界对外交突破的预期，取消或暗示可能取消会晤，然后迫使对方为举行会晤作出更多让步”。