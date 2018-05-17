今年入夏提前18天-申城昨迎今年首个高温日，热得早与黄梅天早晚无关

晨报记者 徐妍斐

昨天，申城宣布入夏，并出现了今年首个高温日，市民们提前领略盛夏“火辣辣”的感觉。特别是郊区，青浦、松江、嘉定等区纷纷越过37℃“酷暑线”。好在这样的高温并不会持续太久，虽然今天最高气温预计仍在36℃，但是副高即将减弱南退，周末气温显著下降，双休日最高气温预计将下降至25℃附近。

5区刷新5月最高气温

今年高温预警来得比较早。15日上海发布了今年第一个高温黄色预警信号，昨天11时04分发布了第二个高温黄色预警信号。不过，15日申城中心城区气温并没有达到35℃，而昨天则爬到了35.4℃，因此，昨天是今年首个高温日。

气象专家表示，5月出现高温在上海气象历史上并不多。常年平均来看，上海首个高温日通常出现在6月下旬。徐家汇观测站1873年以来的历史资料统计显示：此前5月出现35℃以上高温次数仅有12天；最早高温日为5月5日（1939年）。近10年中，曾在2009年5月11日和2011年5月20日出现首个高温日。

高温来得早，并不一定预示当年的高温多、强度强。以1981年为例，5月9日就出现了首个高温日，但当年夏季仅出现了5个高温日，极端最高气温在35.7℃。

昨天超过35℃高温线的则有7个区，它们分别是：中心城区徐家汇、青浦、宝山、松江、嘉定、闵行、崇明。7站都出现了35℃以上高温天气，中心城区徐家汇站的最高气温升至了35.4℃，是今年首个高温日，也是徐家汇观测站建站以来5月出现的第13个高温日。

值得注意的是，嘉定站、松江站、青浦站、宝山站、崇明站这5个郊区刷新了1961年建站以来自己的5月最高气温纪录。其中，嘉定、青浦和松江均发布了高温橙色预警信号。青浦站昨日最高气温达38.0℃，为本站新高，创出上海5月气温最高值（含郊区和中心城区）。

对于上海而言，夏季靠海的东南部气温往往比远离海的西北部气温要低些，因此当西北部有地方达到38℃时，东南部有些区还没有达到35℃。对全市而言，首个38℃以上高温通常在7月出现。

春天较常年缩短11天

上海市气象局首席服务官张瑞怡告诉记者，近期升温是因为副热带高压系统强势北抬。在副热带高压西北侧，高空槽前的西南暖湿气流也随之加强北上。上海中高空主要受相对暖湿气团控制；近地面受弱高压影响，以晴到多云为主，日照充足、风向偏南等因素都有利于气温上升，加之无冷空气影响，无明显降水，故近期本市升温明显且出现高温天气。

自5月12日至15日，上海已经连续5天日平均气温高于22℃，可以确定今年上海于5月12日入夏。今年本市3月11日入春至5月12日入夏，春季长度为62天。入夏较常年平均提前18天，春季长度较常年平均约缩短11天。

今天开始，副热带高压有所减弱南退，本市降水增多，较明显的过程将出现在周四和周日前后。今天气温仍然较高，最高可达36℃，之后气温逐渐回落，预计双休日的最高气温将回落至25℃以下。

今年热得早，会不会影响黄梅天的时间？上海市气象局首席服务官傅易告诉记者，虽然今年热得比较早，但和黄梅天来得早晚并没有什么关系。2011年5月20日出现35.5℃高温，入梅是6月10日，梅雨来得早了点；2009年5月11日出现35.3℃高温，入梅是6月20日，梅雨来得基本正常。梅雨来得早晚主要和夏季风的爆发和北抬有关，这也和副热带高气压强弱、位置有关。