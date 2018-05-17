齐乔正

我的女儿大名吴一一，今年十岁。以前每次有人问我们“是哪个Yi啊？小鸟依人的依吗”，我们都会很不好意思地回答：“不是啦，是……一横一竖的那个Yi”，显得特别没文化。直到有一次带女儿去博物馆，在巨幅国画边上的作品简介中，出现了周邦彦的词句“水面清圆，一一风荷举”，女儿欢呼：“我看到了我的名字！诗词里居然有我的名字！”我告诉她，“一一”这个词在中国古诗词里用得很多啊，比如杜甫“须知胡骑纷纷在，岂逐春风一一回”、陆游“时时听惊鹊，一一数残更”和文天祥“时穷节乃见，一一垂丹青”，等等。她迅速记下了这些她语文课本里没有的诗词，然后变着花样地对着新认识的人介绍自己的名字。之后，她又迷上了“带数字的诗词”、“带颜色的诗词”、“带花的诗词”等等，看《中国诗词大会》看得跃跃欲试。

我完全没有想到，那次被名字带歪了的博物馆之旅，竟然有这样惊人的后续。在那之前，女儿进博物馆或美术馆，其实还属于“被爹妈带着去”的性质，经过几次颇有斩获的博物馆之旅，她开始有意识地探索博物馆的各种好玩儿之处，而且她眼中的“好玩儿”基本都出乎我们的预料。上个月，上海市历史博物馆对外开放，带她进去转了小半天出来，我问她印象最深的是什么，我心里预设的答案包括汇丰银行的铜狮子（给她拍过合影）、那个金碧辉煌的大花轿（小女孩儿嘛）等等，结果她一听到我问这个问题就开始乱笑，一边笑一边说：“我觉得最好玩儿的，是刚进去那个地方说的，上海这个‘沪’字的本意，竟然是捕鱼的！哪里能看出来是捕鱼的啦？我一定要去问问看我们班同学知不知道这个事情，真是太好笑了！”我赶紧给她详细解释说，“沪”不是象形字，当然“看不出来”啦，因为早年上海地区的渔民发明过一种竹编的捕鱼工具“滬”，这一带被称为“沪渎”，于是才有了上海的简称“沪”。不过，对于小朋友这种另辟蹊径的热爱和记住一家博物馆的方式，这样的博物馆奇妙日，我表示由衷的欣赏。

明天（5月18日）是国际博物馆日，本周五六日三天，上海将有105家博物馆向公众免费开放，4家博物馆半价开放，这绝对是博物馆爱好者们的福音。事实上，近年来，年轻父母带着孩子进入博物馆的次数越多越多，主动性也越来越高，可见父母们对文化活动的高度重视。但让我觉得挺遗憾的是，有些父母，重视的可能只是“让孩子在博物馆接受教育、开阔眼界”，而忽视了自己也同样需要好好看看博物馆、好好享受博物馆所能带来的综合性的审美愉悦。比如我能看到，有的父母一进馆就忙着刷手机，当孩子问“这是什么那是什么”的时候，父母头都不抬地回答一句“你自己看，那上面不写着吗”；还有的父母，面对孩子的“是什么”“为什么”“怎么回事”等问题，只会表示“我也不知道”，孩子只能悻悻地扭头走开。

在这方面，我不敢说自己做得有多好，但我已经养成了参观一家博物馆之前先做一点功课的习惯，哪怕不带女儿，只是自己去，我也希望能更深入地了解即将参观的内容。我个人的经验是，“说走就走的旅行”往往浪漫动人，但一次美好的博物馆之旅，尤其是那种知识含量本身就高的展览，比如去年在上海爆棚的大英博物馆“100件文物中的世界史”展览，绝对不是“说走就走”就能达到的，除非你只准备拍照发个朋友圈，表示已经到此一游——但我又想问了：如果家长自己都抱着这样的目的走进博物馆，又怎么能希望孩子接受到教育或者熏陶呢？

其实不只是博物馆。在上海，我们已经拥有了全国乃至全世界最优质的图书馆、美术馆、剧院、实体书店等等文化场所，而这些最优质的文化场所，也需要同样优质的受众，这两者之间的关系，必须是相辅相成、相互成全的。上海正在全力打响“四大品牌”，其中“上海文化”品牌正是主攻方向之一。我们每个普通人，首先当然都是“上海文化”的受众——我们享受每一个展览、每一场演出、每一次阅读体验；同时我们应该而且完全可以成为“上海文化”的共同建设者，如果我们在参展时学会等待和欣赏，在观演时懂得秩序和喝彩，在阅读时愿意静心和分享，更多、更优质的文化活动也会随之而来。

而众所周知的是，这样的文化活动和文化受众，对一座城市润物无声的精神滋养和气质塑造，会在更长远的时间里，以更令人欣喜的方式，显现出来。

我们的孩子们，会有很多很多个，美好的博物馆奇妙日、书店奇妙日、剧场奇妙日。