要闻|推动取消高速公路省界收费站

国务院部署推进政务服务一网通办及降物流成本，明年底省级政务服务9成以上可网上办理

据新华社北京5月16日电

国务院总理李克强5月16日主持召开国务院常务会议，部署推进政务服务一网通办和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”；决定在全国推开外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”；确定进一步降低实体经济物流成本的措施。

会议指出，近年来，按照党中央、国务院部署，各地区各部门深化“放管服”改革，运用“互联网+政务服务”便民利企，取得积极成效。下一步，围绕优化营商环境、激发市场活力和社会创造力，推进政务服务一网通办：一要整合构建国家、省、市三级互联的网上政务服务平台，除法律规定或涉密等外，政务服务均应纳入平台办理。二要实行办事要件标准化。公布必须到现场办理事项的“最多跑一次”目录，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。原则上不再保留各地政府部门自设的服务大厅。三要简化办事环节，能共享的材料不得要求重复提交。加快电子证照推广互认。四要建立统一数据共享交换平台。五要强化数据共享安全保障，依法加强隐私等信息保护。到2019年底，使网上可办的省级、市县级政务服务事项分别不低于90%、70%。

为进一步促进物流降本增效，会议确定，一是从2018年5月1日至2019年12月31日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。同时，从今年7月1日至2021年6月30日，对挂车减半征收车辆购置税。二是今年底前，实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。三是推动取消高速公路省界收费站。采取上述措施，加上增值税率调整后相应下调铁路运价，预计全年降低物流成本120多亿元。