李强与部分区委书记座谈，讨论了这些重点工作

来源：上观新闻

市委书记李强昨天下午主持召开部分区委书记座谈会。他强调，当前全市各方面目标任务已经明确，关键是要狠抓落实。各区要按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，结合各自实际，发挥优势特色，高度重视经济工作，加大民生改善力度，持续用力补短板，守牢城市安全底线，切实抓好党的建设，紧紧围绕市委各项重点工作抓推进、抓落实，努力为全市改革发展作出更大贡献。

座谈会上，浦东、长宁、杨浦、黄浦、闵行、宝山、嘉定、青浦区委书记先后结合各区经济社会发展介绍了对市委重点工作的落实情况，就进一步做好当前工作交流了各自思考和打算，对市委工作提出意见建议。李强边听边记，不时插话交流，就关心的问题与大家进行深入讨论。他说，各区处于全市经济社会发展的一线，在推进落实中央决策部署和市委重点工作中承担重要使命和责任。对于各区提出的意见和建议，市相关部门要充分重视、认真研究、帮助解决。

李强强调，要高度重视经济工作，始终抓好发展这个第一要务。不唯GDP不是不要GDP，而是要追求更高质量的GDP。中心城区要继续集聚发展高端现代服务业，全面提升服务能级和综合功能。郊区要在提高产出强度和经济密度、大力发展先进制造业等方面持续用力。对经济运行中的不确定因素，要高度关注、有效应对。

李强指出，打响上海“四大品牌”要各展所长。各区要找准着力点和具体抓手，集中力量加快形成点上突破，在品牌建设上赢得战略主动、取得先发优势。优化营商环境要持续用力，按照“放彻底、管到位、服务好”的要求，在提高政策集成度上下功夫，全力推进“一网通办”，把企业获得感作为评价标准，帮助企业应对困难、解决问题。

李强指出，办好中国国际进口博览会要举全市之力。各区要牢固树立“一盘棋”思想，抓好城市精细化管理，全面提升城市管理水平和城市形象品质，主动承接溢出效应，切实做好城市安全和社会稳定工作。全市各区都要积极主动参与推动长三角更高质量一体化发展，善于借台唱戏，在更大平台上聚集资源、开拓市场，做强特色、发挥优势。要以更大决心推动改革开放再出发，抓落实要更有力度，抓谋划要增强自主性。在深化改革、扩大开放上，各区都要有“大胆闯、大胆试、自主改” 的精神，找准切入点，敢于求突破。

李强强调，民生工作要紧盯不放，统筹抓好底线民生、基本民生和质量民生。要增强二级以下旧里改造的紧迫感责任感，创新思路、加强统筹，以更大力度、更快速度推进解决。要积极探索推动村庄规划加快落地和实施。补短板要持续攻坚，开弓没有回头箭，要继续坚决抓好“五违四必”区域环境综合整治、无违建居村（街镇）创建、城乡中小河道综合整治等补短板工作。城市安全要守住底线。安全是一切工作的前提，作为超大城市必须始终绷紧安全这根弦，把城市安全时刻放在心上、抓在手中。

李强强调，全面从严治党要履职尽责，强化管党治党责任，抓好“四责协同”机制落实，重视干部队伍建设，加强基层基础工作。我们抓工作的一个基本方法就是坚持问题导向。首先要发现问题、看到问题，然后围绕解决问题进行工作部署、抓好落实。推进落实过程中再通过督查调研，发现新的问题，加以研究解决，形成从工作谋划、部署到执行，再到督查反馈的完整闭环。在不断发现问题、解决问题中，抓好落实、推进工作。

市委常委翁祖亮、诸葛宇杰参加座谈。