社评：要取得成果，美方应切实拿出诚意

来源：环球时报

特朗普总统在美国东部时间16日上午连发三条推特，一方面批评美国媒体对他决定恢复中兴业务内幕的“虚假报道”，一方面为美方的立场造势。他的推文说，我们还没有看到中国的要求，但中国不该要求太多。中国已经看到了我们的要求，这些要求没有打什么折。

特朗普还写道，会谈还没有开始，美国能出让的非常少，因为这些年来美国出让的已经太多了。中国需要付出很多。

如果特朗普是在美国舆论的压力下写的这些推特，那么它属于美国的国内游戏。不过一旦特朗普真这么想，并且指示美国官员同中方这样谈，那么很可能就要把这次磋商的宝贵时间给浪费掉了。

刘鹤率领的中国代表团已经抵达华盛顿，即将开始与美方就两国贸易纠纷对话。双方两周前在北京有过一轮磋商，达成了一些共识，但在一些问题上仍存严重分歧。

特朗普总统13日出人意料地主动表示要尽快恢复中国中兴公司的业务，被认为释出积极信号。然而美国媒体和议员搞出一个“大合唱”，有的说特朗普准备向中国让步，给白宫施压。有的说白宫这样做是要让中国拿其他让步来换，向中方施压。

美方的大量声音传递出几个基本信息，一是特朗普团队很希望与中方达成协议。二是他们仍然期待中国做更多让步。三是他们认识到了仅仅向中国施压不管用，因此也穿插了一些积极的表态，希望这些表态能够成为中国做更多让步的台阶。

希望达成协议，避免贸易战，华盛顿的这个姿态值得欢迎。但是如果真像特朗普总统说的那样，美国能出让的非常少，中国需要付出很多，这样与中方谈判，就不是很坦诚了。这样的条件，中方也肯定不会接受。

美国代表团两周前带到北京的那个要求单子，传到互联网上后引起中国网民的震惊，也让世界媒体颇觉不可思议。那不是一个严肃的要求单子，连英国《金融时报》的一篇文章都评论到，那样的单子属于“挑衅”。

如果这一次美方还拿与上一次差不多的要求单子给中方，不仅中方不接受，世界也会诧异。这将不是国际舆论和全球市场对美国贸易团队的期待。

我们了解美国社会在对外博弈方面的复杂体系，它造成了事实上的“红脸白脸”的格局，使得美国行政当局可以借助媒体和议员的声音对外施压的。但是美方也应对中方的情况有更多了解，那就是我们对立场的展示没那么多烟幕弹，也没那么多水分，当我们说了什么是底线，它们真的就是底线。

如果中美要早些达成协议，美方就需去掉它那些让所有经济学家们都目瞪口呆的要价，以中国实际上可以接受、能够创造中美双赢局面为线索重新整理他们的要求。中美贸易磋商不能是举着刀子割中国的肉，补美国的膘，那样的思路不会把两国谈判带向成功。

华盛顿需要主动给美国社会的期待降温。大部分美国人虽然希望增加对华出口本国产品，但真的认为美国遭受中国“经济侵略”的人非常少。白宫不应不断宣扬中国一年占了几千亿美元的便宜，这就是个伪命题，用它反复误导美国社会，最后会让白宫自己骑虎难下。

作为中国媒体，我们希望中国代表团此次赴美能够取得成果。但我们最后也想对中国代表团说，不要有什么负担，没有成果也没关系。我们毕竟处在市场为王的时代，世界最稀缺的是买家，而中国巨大的市场就是我们的底气。在贸易问题上，中国人民坚定地与政府站在一起，一时有什么困难，大家一起扛。

（网站首页图：晨报资料制图）