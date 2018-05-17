【新时代 幸福美丽新边疆】看“生命的禁区”瓜果飘香——噶尔县生态农业产业园

来源：中国日报网

噶尔县生态农业产业园内的花卉栽培玻璃温室。（马驰 摄影）

中国日报网5月16日电（记者 马驰）阿里地区平均海拔4500米，气候干旱寒冷，冬季漫长，甚至六月也会飞雪；这里的土地贫瘠，大部分是砂石地、盐碱地、戈壁滩，除了本地土生土长的红柳和班公柳，其它植物很难在这里生长，因此被称为“生命的禁区”。

由于条件恶劣，植物难以生长，阿里地区的水果蔬菜长年依靠从其它省份进口，这里地处祖国西南边陲，与其它省份距离遥远，因此果蔬的成本极高。对于阿里人来说，能吃到新鲜的果蔬是一种不折不扣的奢侈。

然而，就是在这样一片贫瘠的土地上，阿里人通过引进现代化的农业技术，发展规模农业，让“瓜果飘香”成为了现实，让人们的菜篮子变得丰盛起来。

噶尔县生态农业产业园位于阿里地区行署所在地狮泉河镇的郊区。走进园区，一座座温室大棚映入眼帘。为了保暖，这些大棚修成半地下建筑，土黄色的墙壁连接着半圆弧状的塑料棚顶。五月份的阿里，冬天尚未结束，寒意逼人。走近大棚一瞧，一股热气从窗口中涌了出来，可真是不折不扣的“温室”！

温室里，各种蔬菜在潮湿温暖的环境下茁壮成长，有西红柿、黄瓜、豆角和茄子……一派生机勃勃的景象。为植物遮风避雨的塑料棚顶可以通过机械控制开关，需要浇灌的时候，打开棚顶，上方的喷灌装置便能给植物浇水。要知道阿里地区十分干旱，年水份蒸发量是降雨量的30倍，没有大棚提供的舒适环境，果蔬等植物在这里根本无法生存。

来到另一片瓜果大棚区，更叫人啧啧称奇。一颗颗圆溜溜的西瓜挂在藤蔓上，有绿皮的，也有黄皮的，有的拳头那么大，有的比鸡蛋还小些，甚是可爱。据来自陕西的农业技术员介绍，这些西瓜都是从内地引进的品种，由于阿里地区日照时间长，这里生长的西瓜格外的甜。工作人员还说，等瓜再长大一点，藤蔓无法支撑其重量，就要用塑料网兜把它们挂住，直到完全成熟。

目前，农业生态园区内总共有40余座大棚，种植了20多种蔬菜和10多种水果，极大丰富了当地人的菜篮子，基本可以满足噶尔县城居民的需求。

除了传统的塑料温室大棚，园区里的另一大特色是现代化的玻璃温室。

走近一座蔬菜种植玻璃温室，外墙熠熠生辉，看起来像一座壮丽的水晶宫。进去之后，明亮如室外一般，只见一排排、一列列的蔬菜架整齐地排列着，小白菜、油菜、紫甘蓝……一片绿意。各种新奇的种植方式让人眼花缭乱：立体管式水培、墙体式基质栽培、塔型喷雾栽培……据工作人员介绍，除了寒冬，这里种植的蔬菜可不间断生长，产出数季。

紧邻着蔬菜玻璃温室的是一座花卉玻璃温室。数百平米的空间内，各种盆栽花草争相斗艳，让人感到春意盎然，全然忘记了自己身处高寒缺氧的阿里。这座大棚建于2016年，是陕西一个园艺企业投资建设的，当时是为了满足噶尔县一个大型活动对盆栽花卉的需要而建设。据这位常老板介绍，由于当地人民很少见到新鲜的花卉，这些盆栽花卉的销售情况很好。

噶尔县生态产业园区总面积730亩，集蔬菜花卉种植和畜禽养殖为一体，全部配套设施于2017年7月建设完成。园区实行“公司+合作社+农牧民”的合作模式，由企业提供资金和技术支持，以合作社为组织单位，农牧民提供劳力并参与分红。园区为当地贫困户提供工作机会，帮助他们脱贫致富。

附近的易地扶贫搬迁项目“康乐新居小区”内就有80余人在园区内工作。记者造访园区时，正赶上工人们下班。忙碌了一天，大家三三两两结伴而行，有说有笑地走在回家路上。

25岁的加央就是“康乐新居”的一名居民，她在园区工作了两年，已经基本掌握了栽种西瓜的技术。她说每天的工作可以换得200元的收入，“对自己的工作很满意”。

58岁的杨茂录是一名来自陕西榆林的农业技术员，是加央的师傅。杨师傅2010年左右来到阿里地区，做瓦匠活。2013年在普兰县做生态农业相关的工作。后来又来到噶尔县，做大棚栽种的技术指导员。

杨师傅说，由于语言不通，一开始工作开展得不顺利，经常是费了九牛二虎之力也不能让藏族工人掌握种植技术的要领。还好，“年轻人的理解能力比较强，我把他们教会了，再让他们去教别人，“杨师傅说。

据了解，进入丰产期后，园区还可以增加200个就业岗位，以解决贫困户就业问题。

藏族女孩加央在西瓜大棚里工作。（马驰 摄影）

空中俯瞰噶尔县生态农业产业园。（图片来源：新华网）

蔬菜栽培玻璃温室内景——立体管式水培。（马驰 摄影）

藏族工人在蔬菜种植玻璃温室内工作。（马驰 摄影）

蔬菜栽培玻璃温室外景。（马驰 摄影）

藏族工人在西瓜大棚里工作。（马驰 摄影）

来自陕西的农业技术员史培能。（马驰 摄影）