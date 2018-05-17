习近平寄语建设世界一流军事科研机构及高等学府

来源：央视网

5月16日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院。

习近平代表党中央和中央军委祝贺军事科学院第八次党代表大会召开，向军事科学院全体同志致以诚挚的问候，并勉励军事科学院全体同志努力建设高水平军事科研机构。

5月16日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院。这是习近平听取军事科学院工作汇报后发表重要讲话。图片来源：新华社

十八大以来，中央军委不断深化国防和军队改革。2017年7月19日，习近平向新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学授军旗、致训词。

习近平强调，要以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，推进政治建军、改革强军、依法治军，全面实施科技兴军战略，建设世界一流的军事科研机构、综合性联合指挥大学、高等教育院校，努力开创军事人才培养和军事科研工作新局面，为实现中国梦强军梦不断作出新的更大的贡献。

此次视察军事科学院之前，习近平曾于2013年11月视察国防科学技术大学、2016年3月视察国防大学。每一次视察，每一次勉励，都深刻体现着习近平主席对加快发展现代军事科学的重视和指导，以及对我军建设世界一流军事科研机构及高等学府的期冀。

——军事科学院是全军军事科学研究的拳头力量。要适应军事科研工作新体制新要求，坚持军事理论和军事科技紧密结合，创新军事科研工作组织模式，推动开展协同创新，发展现代军事科学，努力建设世界一流军事科研机构。

——国防大学是培养联合作战人才和高中级领导干部的重要基地。要把握高级任职教育院校建设特点和规律，推动教学科研管理创新，突出高素质联合作战指挥和参谋人才培养，加强军事理论研究，努力建设世界一流综合性联合指挥大学。

——国防科技大学是高素质新型军事人才培养和国防科技自主创新高地。要紧跟世界军事科技发展潮流，适应打赢信息化局部战争要求，抓好通用专业人才和联合作战保障人才培养，加强核心关键技术攻关，努力建设世界一流高等教育院校。

5月16日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院。这是习近平亲切接见军事科学院第八次党代会代表。图片来源：新华社

——要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系，不断开辟当代中国马克思主义军事理论发展新境界。

——要加快实施科技兴军战略，巩固和加强优势领域，加大新兴领域创新力度，加强战略性、前沿性、颠覆性技术孵化孕育。

——要推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制，把创新活力充分激发出来。要深入研究理论和科技融合的内容、机制和手段，把理论和科技融合的路子走实走好。

2016年3月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察国防大学并接见国防大学第六次党代表大会全体代表和师以上领导干部。这是习近平发表重要讲话。图片来源：新华社

——国防大学是学习、研究、宣传党的理论的重要阵地，是培养建军治军领导骨干的基地，政治上必须坚持高标准、严要求。

——培养联合作战指挥人才是国防大学的核心职能，必须坚持面向战场、面向部队、面向未来，深入研究把握联合作战指挥人才培养规律，更新教学理念，优化教学内容，改进教学模式，完善教学保障。

——坚持为人才培养和战斗力建设服务，坚持教学和科研相结合，在战争和作战理论创新上求突破，为形成具有时代性、引领性、独特性的军事理论体系贡献力量。

——要通过深化院校改革，健全新型军事人才培养体系，更好集聚、保留、使用优秀人才，增强院校发展活力，提高人才培养质量和效益。

——要牢牢扭住培养高素质新型军事人才这个中心任务，深入研究现代军事教育特点和规律，坚持走以提高质量为核心的内涵式发展道路，努力培养造就能够担当强军重任的优秀军事人才。

——要牢牢扭住国防科技自主创新这个战略基点，大力推进科技进步和创新，努力在前瞻性、战略性领域占有一席之地。

——要牢牢扭住培育优良校风这个基础工程，坚持从严治校、从严治教、从严治学，使官兵做到德智体美全面发展。

（文/钱景童 央视网综合整理报道）