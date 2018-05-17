这是一场苦战。当前的中美贸易磋商，对中方代表团来说，可谓是重任在肩，必须捍卫中方的正当权益和核心利益，必须捍卫多边自贸体系和全球自由贸易。

最好的结果，两国互谅互让，互利互惠，实现真正的双赢；最糟的结果，就是话不投机，一拍两散，然后大规模贸易战。

我们必须争取最好的结果，作好最坏的打算。

但怎么能达到最好？

这就需要双方保持理性，共同努力。比如，对美国来说，必须在中兴问题上体现善意，放弃那些不切实际的要求，同时放宽对华高科技出口，等等。对中国来说，原则必须坚持，但也确实可以进一步扩大内需，尤其是那些关系民生的产品和服务，不妨多进口一些。

这都是生意，未必中国就吃亏。

必须看到，在不少领域，美国产品确实是有巨大优势的。比如，在医疗领域，如CT、心脏支架，还有各种抗癌药，这些当然是商品，但也关系到一个个家庭的健康和幸福。我们还确实技不如人，那扩大相关商品的进口，符合美国公司利益，相信也符合中国老百姓的利益。

还有，在能源领域。受益于美国的“页岩气革命”，美国已从世界能源最大进口国，华丽转身成了世界主要能源出口国之一。美国汽油价远远低于中国，这也是一个不争事实。能源是经济的血脉，中国要发展，还需要进口大量能源；中国要蓝天，天然气更紧缺。在这方面，美国完全可以多做贡献。但中国技术，也要赶紧跟上啊。

此外，高科技领域。过去40年，中国高科技取得了让世界瞩目的成就。但必须承认，在芯片、仪器仪表等方面，美国仍具有其他国家无法企及的优势。在全球化的时代，没有美国这些高科技产品，中国企业也往往会陷入困境，中兴事件就是一个重要警示。在短期内，中国在这些领域还不得不从美国扩大进口。

所以，中美贸易战看似一触即发，但从和气生财最终双赢的角度看，不过是更大规模合作之前的一次激烈讨价还价。

双方其实相互需要。美国人已经离不开中国制造。美国媒体就说，哪怕是特朗普家里，中国商品也举不胜举。中国也离不开美方的产品。没有了美国这一环，中国的对外开放也是不完整的。

可能有些人会认为，中国这种买买买，是不是就是一种妥协？

但在牛弹琴（bullpiano）看来，这是中国的一种优势，更是一种艺术，关键是看买什么，怎么买。

理由大致有三：

第一，扩大进口本身就是中国的既定政策，有利于满足人民更美好生活的需要，也是为了实现经济更高质量发展。今年底中国还将在上海举办首届中国国际进口博览会，用习近平主席的话说，这不是一般性的会展，而是我们主动开放市场的重大政策宣示和行动。当然，美国你也要一点危机感，美国确实有美国的优势，但欧洲有欧洲的长处，日本也有日本的好东西，不能搞强买强卖。

第二，这不能搞成只对美国开放，美国也必须对中国开放。中国可以多进口美国货，那美国你就必须积极配合。美国最大的优势，肯定还是在高科技领域。但过去几年，美国一方面认为对华逆差太大，另一方面又在高科技领域种种封锁。中兴事件，美国更是拿芯片优势来进行打压。有竞争力的东西不卖，没竞争力的东西摊派，如果这种态度，那问题就永远无法得到解决。

第三，必须看到，这对中国经济也是一种倒逼。改革已经进入深水区，触动利益真比触及灵魂还难。改革与开放是相互促进的，在某些领域，更大规模的开放，引进包括美国商品和服务在内的举措，其实更有利于国内竞争市场的形成，促进产品和服务的提升。短期内有阵痛，长远看大有裨益。这个话，说来就长了。

当然，中国也不能什么都进口，那些美国垃圾，还是留给美国吧。

在这次中美贸易磋商前，美国商务部部长罗斯发表演讲认为，中国其实很轻松就能缩减与中美贸易的不平衡，他的理由是：

“只要中国在他们每年总共1.5万亿的进口产品中多多选购我们美国的产品，少买中国其他那些自由贸易伙伴的产品就可以了。”

中国每年进口量巨大，这不假。所以，中国一再说，要双赢要多赢，欢迎其他国家搭中国的快车、便车。

但不买其他国家产品，多买美国的？这番话听起来，总感觉有些变扭。要知道，韩国、澳大利亚、新西兰等国，就是中国的自贸伙伴，可这些国家跟美国关系也不一般啊。那中国以后不买这些国家的产品，只买美国的？

美国，要不你跟这些国家先商量商量再说……

（原题为《只有互利互惠，中美才能实现真正的双赢！》）