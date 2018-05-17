驯鹿冷链打造中国生鲜冷链“专网”



晨报记者 曹西京

5月16日下午，易果集团旗下上海鲜佳物流科技有限公司在上海发布“驯鹿冷链”品牌。这个由易果集团投资设立的全国性冷链物流品牌，立志成为中国生鲜食品冷链行业网络最全、规模最大、技术最领先的服务提供商。

让食材更安全更新鲜

随着居民消费升级，每年约有4亿吨生鲜产品进入流通领域，冷链物流需求规模巨大。然而，目前我国果蔬、肉类、水产品等冷链流通率及冷藏运输率偏低，流通损耗严重。

驯鹿冷链总裁唐懿介绍，“驯鹿冷链”将打造可追溯的全链路全场景冷链物流专网及解决方案。依托天猫生鲜、易果生鲜、苏鲜生等巨量级的“商流”数据支撑，公司以云象供应链大宗生鲜采购为货量基础，极大保障了运输装载率，能有效降低冷链物流成本。另一方面，依托强大的全国冷链专网，驯鹿冷链生态圈将做到冷链运输全程无“断链”，TMS等系统也将保障驯鹿冷链全链路全场景的可追溯性。合伙人机制将助力公司发展壮大。

作为驯鹿冷链生态圈的核心组成部分，公司向来自全国20家优秀合伙人代表正式授牌，并共同启动“驯鹿冷链全国冷链物流专线网络”。上海鲜佳还与中集车辆、冷王、星星冷链、中国仓储与配送协会冷链分会、上海海洋大学食品学院合作，为我国农产品流通提供更加安全、环保、精准、高效的包装和运输。

合伙人制度轻资产运作

据悉，唐懿此前任顺丰冷链负责人，去年下半年开始创业。从事物流行业7年的他，从刚开始想着怎么赚钱到现在对这个行业感受越来越深。“责任越来越大。不管遇到什么周折和困难，我们会一直坚持下去。”他说，中国的物流市场规模很大，但没有现象级的行业巨头、从业企业履约成本居高不下。

“驯鹿冷链”将丰富易果“生鲜云”板块。安鲜达负责易果和阿里冷链运输，被称菜鸟冷链。依托易果集团旗下安鲜达15地24个冷链物流中心的成熟战略布局，驯鹿冷链将走向全业务场景，覆盖全类型客户，满足B2B服务与新零售需求，与安鲜达“最后一公里”结合，打造轻资产运营模式。

公司将建立三纵三横的干线运输网络，并结合上海、武汉、北京、广州、西安、成都、沈阳七大冷链转运中心，联通中国各大生鲜产区，把运、储和冷三方面做好。2018年，驯鹿冷链将在中国建立50个以上大中型专业生鲜冷链仓库，布局100多条生鲜冷链干线运输，1000多条运输支线及冷链短驳，并整合各大生鲜进出口港口资源，携手天猫超市生鲜店，易果生鲜等企业，建设完成辐射全国的冷链网络及专业的冷链运营平台，与合伙人及客户共建可持续发展的生鲜冷链生态圈。