习主席在视察军事科学院时的重要讲话在全军和武警部队引起强烈反响

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央视网消息（新闻联播）：昨天（5月16日），中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在视察军事科学院时发表的重要讲话，在全军和武警部队产生强烈反响，官兵们表示要认真学习贯彻习主席重要讲话精神，加快实施科技兴军战略，把创新摆在更加突出的位置，为实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队不懈奋斗。

5月16日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院，代表党中央和中央军委，对军事科学院第八次党代表大会的召开表示热烈的祝贺，向军事科学院全体同志致以诚挚的问候。这是习近平亲切接见军事科学院第八次党代会代表。新华社记者李刚摄

16日上午，习近平来到军事科学院机关，他特意看望了在军事科学院工作的“两院”院士，关切了解他们的工作情况。

习主席的亲切接见，让在场的22名院士备感亲切，备受鼓舞。

军事科学院某基地研究员 中国工程院院士 乐嘉陵：这次主席的亲切接见，使得我们受到了很大的鼓舞，也给我们指明了下一步的研究方向，要求我们在世界性的前沿的空气动力学科学跟工程两个方面，要取得重大的成绩。我们有信心，也有决心。

军事科学院军事医学研究院 研究员 中国工程院院士 李松：习主席也要求我们要在战略性、前瞻性、颠覆性的核心技术方面有所突破。在国家重大新药创制专项和军用特需药品研制专项的支持下，可以说我们在新药创制的底层核心技术方面是不会受制于别人的。

军事科学院军事医学研究院研究员 中国工程院院士 金宁一：习主席提出来姓军为战，为国为民。在新的环境当中，需要我们做的工作很多很多，在创新路上一定要引好队伍，带领团队。

军事科学院国防工程研究院研究员 中国工程院院士 任辉启：一定按照习主席的要求，在国防工程和全域战场建设中发挥好领军作用，以一流的、原创的、实用的科研成果，回报主席的关心厚爱与殷切期望。

习主席强调，军事科学研究具有很强的探索性，要把创新摆在更加突出的位置，做好战略谋划和顶层设计，加强军事理论创新、国防科技创新、军事科研工作组织模式创新，把军事科研创新的引擎全速发动起来。

海军航空大学航空基础学院教授 马骏杰：习主席的重要讲话，深刻揭示了加强军事科研工作的极端重要性紧迫性。我们只有适应军事科研工作的新体制新要求，才能更好地以军事科学创新牵引和支撑强军实践。

国防科技大学计算机学院副研究员 董德尊：也为我们科研创新指出了具体的实现途径，就是要坚持开门搞科研，加强协同创新，把创新活力充分激发出来。

西安卫星测控中心长期管理部助理工程师 张莹莹：要不断推进理论创新，加大创新力度，实现核心技术突破，使科技创新更好地服务于卫星管理工作。

空军哈尔滨飞行学院某旅飞行教官 路志磊：我们要牢记主席嘱托，带好队伍，带出战斗力，为强军兴军做出更大贡献。

习主席的重要讲话，着眼于建设世界一流军队的目标，深刻洞察和把握军事科研规律，将创新驱动的作用和地位提到了一个新的高度，对军事科研创新一揽子工作进行了系统全面的部署，点燃了军事科研创新的强大引擎。

国防大学政治理论教研室副主任 孙经国：习主席提出打通从实践到理论、再从理论到实践的闭环回路，强调把党的领导贯穿军事科研工作各方面和全过程。

陆军国防工程设备环境及智能化实验室主任 韩旭：要按照主席的指示，面向战场、面向部队，在攻关过程中，培育出尖端的国防科技成果。

火箭军研究院某研究所副主任 孟海东：努力在火箭军实战能力提升和新质作战能力形成上下功夫、求突破，以自己的行动推进技术创新，更好地为战斗力建设服务。