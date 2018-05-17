【原声】中央巡视这五年——全覆盖、强震慑、常创新、再启程

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2013年5月17日，党的十八大后第一次中央巡视工作动员暨培训会议在北京举行，标志着十八届中央首轮巡视正式启动。五年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视巡视工作，总书记多次发表重要讲话、作出重要指示，形成了习近平巡视工作思想，为做好新时代巡视工作提供了根本遵循。党的十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，在坚持中深化、在深化中发展，使巡视制度更加科学、更加严密、更加有效，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局提供有力支撑。

习近平：巡视是党内监督的战略性制度安排，必须有权威性，成为国之利器、党之利器。

2016年1月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上发表重要讲话。新华社记者马占成摄

十八大以来，中央政治局会议、中央政治局常委会会议多次研究巡视工作，确立巡视工作方针，决定实行一届任期巡视全覆盖。

习近平：要加强对巡视工作的领导，确保在本届任期内实现巡视全覆盖，巡视全覆盖本身就是震慑。

时间紧迫，人员有限，实现巡视全覆盖并非易事。习近平总书记强调，要在创新机制上下功夫，要通过组织制度创新，增强巡视的机动性和灵活性，落实全覆盖要求，形成更大震慑力。

习近平：巡视是党内监督的战略性制度安排。要继续创新体制机制，建立健全组织领导、统筹协调、报告反馈、整改落实、队伍建设等工作机制。要创新组织制度，内部挖潜、盘活存量，充实队伍、优化结构。要创新方式方法，更专、更活、更准。

回顾十八届党中央开展的12轮巡视，可以清晰地看到，中央巡视工作不断在探索，一直在创新。

来源：新华网

2013年，十八届中央第一轮巡视探索实行“三个不固定”：组长不固定、巡视对象不固定、巡视组和巡视对象的关系不固定。当年，中央开展2轮巡视，共巡视了20个单位党组织。2014年，中央巡视工作由上一年的2轮增至3轮，探索开展专项巡视，共巡视了40个单位党组织，实现对31个省区市和新疆生产建设兵团的巡视全覆盖。 2015年，中央开展3轮巡视，共巡视了83个单位党组织，完成对中管国有重要骨干企业和中央金融单位的巡视全覆盖。首次探索实行“一托二”、“一托三”的巡视方式，也就是一个巡视组同步巡视两家或三家同领域、同类别的单位，有利于发现共性问题，破解推进改革和制度建设的难题。 2016年，中央开展3轮巡视，首次开展“回头看”。当年共巡视了103个单位党组织，实现对中央和国家机关的全覆盖。 2017年，中央开展第十二轮巡视，探索开展“机动式”巡视，共巡视了37个单位党组织，实现对中管高校的全覆盖，顺利完成全覆盖任务。

2017年1月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上发表重要讲话。 新华社记者 李涛 摄这是党的历史上首次实现一届任期巡视全覆盖，巡视的成效也十分显著。十八届中央纪委立案审查的中管干部案件中，超过60%的线索来自巡视。山西系统性塌方式腐败，湖南衡阳破坏选举案，四川南充拉票贿选案和辽宁拉票贿选案等重大问题线索都是巡视发现的。与此同时，在中央的坚强领导和示范引领下，全国省区市党委完成对省辖各地方、部门和企事业单位党组织的巡视全覆盖。

2017年2月22日，十八届中央第十二轮巡视工作动员部署会议。中央纪委监察部网站 徐梦龙 摄巡视工作，正是通过方式方法的不断创新，工作定位的不断聚焦，才能持续释放出利剑光芒。中央巡视组副局级巡视专员刘华斌说，从一开始聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，围绕作风、纪律、腐败、选人用人4个方面，到后来紧扣“六项纪律”查找问题，再到深化政治巡视，巡视定位越来越精准。十八届中央巡视实行“三个不固定”“一次一授权”，坚持“常专结合，板块轮动”，开展巡查式、点穴式、回访式、机动式巡视，等等。通过创新组织制度和方式方法，擦亮了巡视利剑，增强了巡视的威慑力和实效性。

十八届党中央两次修订和修改《中国共产党巡视工作条例》，及时把巡视工作实践创新固化为制度成果，实现了巡视内容、方式方法、制度建设的与时俱进。

巡视永远在路上。实现一届任期巡视全覆盖目标不是终点，而是新的起点。党的十九大对巡视巡察工作提出新的更高要求，党章专列一条对巡视巡察制度作出规定。习近平总书记在十九大报告中指出：

习近平：深化政治巡视，坚持发现问题、形成震慑不动摇，建立巡视巡察上下联动的监督网。

2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。新华社记者 鞠鹏 摄

党中央制定了《中央巡视工作规划（2018—2022年）》，确定了十九届中央巡视工作的“路线图”“任务书”。目前，十九届中央第一轮巡视正在30个地区和单位展开，相比于十八届中央第一轮巡视的10个对象，数量翻了两番，此外还首次将巡视省区涉及的10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人纳入巡视范围，并且强调要做好巡视“后半篇文章”。中央纪委驻中国社科院纪检组副组长高波解读，十九届中央提出了“高质量完成一届任期内巡视全覆盖任务”的目标，“高质量”是新时代巡视工作的必然要求。 十九届中央第一轮巡视进驻一览表（中央纪委监察部网站）

高波说，十八届中央巡视取得了全面的理论成果、制度成果和实践成果，新时代要把中央巡视向纵深推进。从之前的扩大规模、加快节奏、形成高压，到现在更加精准化，注重质量，反映出中央巡视工作的提质增效。在坚持中深化、在深化中发展。新一届中央巡视工作已经重整行装再出发，巡视监督将继续发挥其利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展。