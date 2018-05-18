以退保为名实诈骗之实-警惕退保理财沦为非法集资

师诗靓

日前，上海公安机关侦破一起以“退保理财”为套路的非法集资案，犯罪分子以高息为饵诱骗保险客户提前退保购买非法理财产品，共吸收了8000余名投资者的3亿余元资金。保险业作为非法集资的重灾区，无论是监管部门还是保险公司自身都在积极打击非法集资，而保险客户也同样应该加强防范意识，避免掉入陷阱。

天上不会掉馅饼

今年4月，上海警方查处一起假冒保险公司名义，通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品，从而进行非法集资犯罪的案件。

据介绍，2015年2月至今，上海捷量投资管理有限公司通过不法手段获得本市多家保险公司的保单信息，公司业务员冒充保险公司客服，随机拨打电话、发短信联系投保客户，诱骗客户提前退保，购买该公司非法理财产品，并承诺年化8%至10%不等的收益。截至案发，捷量公司共吸收8000余名投资人共3亿余元资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。

值得注意的是，老年人成为主要被诱骗对象，60岁以上老年受害人超过八成。目前，公安机关已对徐某、成某等2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对信息泄露源头实施打击。

据警方介绍，在非法集资案件中，嫌疑人会以“退保理财”为噱头进行非法集资。不法理财公司通过非法手段获得一些大型保险公司的保单信息，指使公司业务员冒充保险公司客服人员，以高收益为饵诱骗保险客户提前退保，购买所谓的理财产品。

此外，还有以“私募基金”名义和“消费返利”形式以及“众筹”进行非法集资。具体来看，不少非法集资嫌疑人为掩人耳目，增强欺骗性、迷惑性，利用获取的私募基金牌照，不断开设有限合伙企业，以私募名义行非法集资之实； 嫌疑人以商城、网站为平台，通过互联网、宣传单等对外公开宣传“消费赠积分”“满赠现金”等，大肆招募区域经理发展商家加盟，吸引普通消费者注册，进而从加盟商家处收取服务费，变相以积分方式长期固定、高额赠送并承诺兑付；一些“众筹”网站也通过虚构影视项目等形式，进行非法集资。

四步鉴别非法集资

那么，在保险市场上如何鉴别非法集资？保险公司为你支招——

近年来，非法集资犯罪手法不断翻新升级，非法集资犯罪活动呈现日益严峻的态势。为此，友邦保险于5、6月开展“防范打击非法集资宣传月”活动，此次宣传活动不仅针对保险消费者和普通保险从业人员展开，也力图提升保险机构管理人员的风险管控责任意识。

对于如何鉴别非法集资活动？友邦保险表示，非法集资活动具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。

具体可以表现为：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

需要注意的是，根据我国相关法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。

因此，作为保险消费者，首先要做到不相信高息“保险”，不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵；不相信任何以保险公司资金运用、项目投资和购买股份等为名目并承诺高额利息或回报的借款行为。其次，不与保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收保险营销员个人出具的任何收据、欠条。

另外，保险消费者在购买保险过程中要尽量做到“三查两配合”，即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站查人员、查产品、查单证，配合做好转账缴费、配合做好回访。

事实上，不仅是在保险领域，其他金融投资领域同样可能发生非法集资。对此，警方提醒，要防范非法集资陷阱，首先要抵制高息诱惑，要明白高回报率背后必定是高风险；其次要避免盲从投资，应理性考察投资项目，不轻易涉足不熟悉的投资领域和项目，如果要进行风险投资，出资前必须对投资理财信息进行甄别；最后，要选择正规投资渠道，购买基金或认购股权，要到合法的销售机构购买经证监部门批准发行的基金产品和私募股权，警惕以“互联网金融”为幌子的非法集资犯罪。购买保险理财产品，应要求销售人员出示从业资格证书，并对保险公司进行验证。如遭遇非法集资损失，要第一时间到公安机关报案，寻求法律帮助。