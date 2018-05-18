溢出效应 环沪楼市行情暖

晨报记者 刘因

核心城市限购，今年，环沪楼市承接上海溢出的买力，行情风起云涌核心。

据亿翰智库数据，今年一季度，嘉善、湖州等上海邻近城市商品房成交量在2017年上涨的基础上，依旧维持上涨的发展态势，上海人数持续流入这些城市，购买商品住宅。

上海与周边城市房价存在一定等级差，2016年上海房地产市场行情不断走热，房价率先上涨，而后传导到苏州、杭州房价上涨，2017年环沪的三四线城市商品房价格不断向苏杭靠拢，价差缩小。亿翰智库董事长陈啸天认为，深层次分析，环沪楼市行情走俏缘于体系化修复，主要包括比价效应，供给真空，库存消比基本完成。

低价效应是指核心城市房价上涨后，支付能力不足或对价格敏感的购房者由于外溢效应，到周边的三、四线城市购买；供给真空，指2010至2015年这6年时间内，三四线城市房价一直是一潭死水，开发企业无利润逃离，土地供应面积大幅萎缩；正常情况下，去化周期在18月时房价出现拐点，环沪城市承接了上海的外溢需求，部分城市的库存消比到较低水平（<6个月），低库存状态下，需求推动了价格上涨。 具体看，环沪楼市热销产品与核心城市呈现出了不同特质。首先总价更低，总价低于500万元以下产品较多，高于此价的属凤毛麟角，购房者最能接受的价格段在200万—300万元之间。第二户型上，90—120平方米，120—140平方米是最热销的面积段，户型面积比核心城市稍大一些。 这波三四线城市的需求释放是否具有可持续性呢？ 陈啸天分析，购房需求具有阶段性，释放后需要积蓄一段时间，要判断需求的释放是否具有可持续性，能持续多久，最终的标准还是要依据城市的常态成交量，即城市商品房成交的稳定态。 从城市的常态成交量角度分析，没有特殊情况发生，一个城市商品房的成交量应该在一定区间内波动，如果本轮需求是释放前几年被压制的需求，那么本轮需求具有可持续性。但如果是提前透支未来需求，就不具备可持续性。 [链接] 玺樾西塘遇见人生喜悦 2018年5月11日，在西塘，遇见人生的喜悦·新城佳兆业玺樾西塘发布隆重启幕，展现了一场幸福与品质生活的人居盛宴。 发布会由一场温婉典雅、美轮美奂的旗袍秀震撼启幕，梦境般的灯光与灵动的江南女子相映成趣，仿佛将理想生活情景搬上了舞台，时光仿佛在这里静止。 现场还特邀了各界大师为大家带来一场精彩绝伦的视听盛宴，典雅婉约的水墨舞、铿锵有力的国粹越剧、趣味横生的沙画表演，一度将现场气氛推向高潮。 来自新城上海公司的助理总经理章芸芸对发布会做了精彩致辞，2018年是新城控股成为千亿房企后第一年，新城将始终以“让幸福变得简单”为使命，为城市缔造更多更好的经典，为精英人士匠造完美生活的载体。 随后玺樾西塘项目总经理蔡正华先生以一场惊艳于视觉听觉的美学生活大赏，对玺樾西塘新品做了深入全面的阐释，呈现西塘诗画般的意境生活，赢得了满堂彩。