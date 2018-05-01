第35届上海之春国际音乐节昨晚落幕-3周，申城洋溢着音乐的春意

晨报记者 邱俪华

随着闭幕演出，交响幻想曲《炎黄颂》昨晚在东艺上演，为期三周的第35届上海之春国际音乐节（简称“上海之春”）落下了帷幕。

在本届音乐节中，66部（首）具有鲜明民族特色和上海标识度的原创新作，134名才华横溢的音乐、舞蹈新人从这里启航；5场代表国际一流水准的名家名团演出在这里登陆；来自十几个国家和地区的艺术家们献演了37台音乐舞蹈节目，吸引了几万名中外观众走进剧场。几千名艺术家走进地铁、走进商圈、走进社区；4所音乐院校敞开大门迎来几万名艺术爱好者前来参观体验；几百万网友在线观看了演出直播和录播，并参与了互动。

“国际一流”请进来“上海制造”推出去

对标打响“上海文化”品牌，加快建成国际文化大都市的总体要求，“上海之春”既注重把“国际一流”请进来，更注重将“国内最好”和“上海制造”推出去。

经过历届的发展和积累，“上海之春”在重大主题、新人新作、经典传承、成果交流、学术研讨、艺术普及和群众文化等方面，形成了《海上新梦》（12届）、专业舞蹈展演（5届）、舞蹈新人新作展演（5届）、《锦绣中华》（2届）、“向大师致敬”音乐会（5届）、“上海民族乐团”演出季（14届）、“mini”音乐节（6届）、“管乐艺术节”（11届）、《戏曲作品音乐会》（9届），以及音乐剧发展论坛（7届）、艺术院校开放周（4届）等一批特色鲜明的子品牌。

得益于此，本届音乐节不仅汇集了上海爱乐乐团、上海交响乐团、上海民族乐团、上海芭蕾舞团、中国人民解放军军乐团、江苏省演艺集团交响乐团等上海本土及全国最具实力的艺术团体，以及余隆、谭利华、谭盾、廖昌永、石倚洁、黄英等一大批从上海走向世界并赢得国际声誉的中青年艺术家的最新成果，还吸引了众多享誉海内外的艺术团体与艺术家。欧洲嘉兰古乐团、汉堡议会音乐家古乐团、莫斯科大剧院歌剧院、美国太平洋交响乐团、著名指挥家娜塔莉·斯图茨曼及其室内乐团更是将中国首演、首秀、首站放在了“上海之春”，充分表明他们对“上海之春”平台和上海文化大码头的信任与信心。

为新作提供展示平台 传承并弘扬民族文化

秉承“力推新人新作”的办节宗旨，“上海之春”始终不遗余力地为新人新作（每届平均占比30%以上）提供展示交流平台，努力孵化原创佳作，本届音乐节创作并世界首演了一批兼具民族性和国际性的原创新作。

开幕演出《谛听天籁·中华创世神话原创作品音乐会》 在“追溯中华文化之源”的主题统领下，集结八位来自上海本土、北京、天津和奥地利的中青年作曲家，创作推出八部音乐风格各异的交响作品，并融合沪上知名艺术家和表演团体，以朗诵、合唱、独唱、钢琴等多样形式跨界呈现。由上海爱乐乐团与美国费城交响乐团联合委约的《龚天鹏第十交响曲“京剧幻想”》，在艺术形式上实现了中西方文化的珠联璧合；芭蕾舞剧《睡美人》集成本土院团创作力量与国际编创专家团队，最终呈现上海版的华美巨制。

本届音乐节中的很多参演作品都体现了对优秀民族文化的传承和弘扬。例如开闭幕演出，创作灵感均来自中华创世神话故事，众多圈内外人士和爱乐者被迅速“圈粉”； 创办于去年第34届“上海之春”的《锦绣中华音乐会》，今年以“西北风情”为主题，邀请青年作曲家全新创作，且在大型民族管弦乐团的演出中，加入民间演奏家、演唱家原汁原味的表演，展现了西北五省地方风情；《民族瑰宝舞之传承——中国非物质文化遗产传统舞蹈展演》不仅汇聚了全国近300位非遗舞蹈传承人和从业者同台献艺，还吸引了近百位专家学者开展论坛研讨，演出网络直播更是吸引了143万网友热情“围观”。此外，《古月·新声——陈应时解译敦煌古谱音乐会》、《牡丹亭之梦的十二个瞬间》、跨界融合创新交响民族器乐剧《笛韵天籁》等演出，都是对传统文化的开掘和再创造。

致敬大师扶持新人 引导观众欣赏艺术

“上海之春”历史悠久，至今已推出了近千部（首）新作品，其中一批已经在我国音乐史、舞蹈史上留下深刻的印记或成为传世经典，这笔宝贵的财富是“上海之春”的立品之本。为此，在2015年创立“向大师致敬音乐会”，并结合重大时间节点或艺术家周年纪念，陆续推出了向冼星海、黄贻钧、周小燕、闵惠芬、俞逊发、吕其明、赵季平致敬音乐会。

本届音乐节的大部分参演项目都采用新老融合的方式，大量起用年轻艺术家担纲作曲和编创。《第十交响曲“京剧幻想”》的作者龚天鹏是90后，民乐新概念交响作品《牡丹亭》 的作者郭思达是80后，《锦绣中华——西北风情民族管弦乐音乐会》的部分曲作者李玥锦、韩闻赫则还是艺术院校在校学生。《他们在跳舞——上海青年舞者优秀作品展演》，不仅汇集了黄豆豆、吴虎生、朱洁静、王佳俊、侯腾飞、谭一梅等中青年舞蹈家的新作，大批90后、00后编导、演员的原创作品也集体亮相。

同时，本届音乐节注重从需求方策划导赏活动，借助“跨界”、“混搭”的丰富形式，引导观众欣赏艺术。此外，音乐节期间还举办了艺术家“进地铁”、“进商圈”、社区音乐会等主题活动，以及艺术教学成果展示活动及艺术教育展演活动。

面对台下80%的年轻乐迷，《龚天鹏第十交响曲“京剧幻想”》首席小提琴、费交小提琴演奏家赫罗尔德感慨道：“从作曲到指挥，从乐手到乐迷，上海交响舞台充满朝气和活力，看到了交响乐的希望和未来。”

①谭盾

②欧洲嘉兰古乐团

③《锦绣中华——西北风

情民族管弦乐音乐会》

④《睡美人》