去年电影节黄牛票曾炒到2000元-《昼颜》今起内地公映，口碑有些“凉凉”

晨报记者 陆乙尔

日本电影往往是上海国际电影节展映片的大热门，去年电影节期间一部话题度极高、探讨婚姻与爱情的《昼颜》，首映场票价更被炒至千元以上。时隔近一年，该片今天起正式在内地公映，还没看过又有兴趣的影迷，花普通电影票的钱就可以去影院看看这部话题之作了。距离今年上海国际电影节开票还有不到一个月时间，在此也提醒影迷，理性购票，尽量避免给“黄牛”炒高价票的机会。

[事件回溯] 热门新片+主演出席，催生“天价票”

电影版《昼颜》的剧情承接剧版，讲述离婚后恢复单身的纱和在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会，纱和再遇之前在婚姻状态下与她产生情感纠葛的北野，原本约定不再见面的两人感情被重新点燃，然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子发现，几个主人公的命运再次纠缠在一起。

2014年，日剧《昼颜》播放时，因题材直戳现代人如何应对婚姻围城、处理两性关系等热门话题，在内地剧迷中引发了极高的关注度。终结篇电影版于去年6月10日在日本上映，随即于当月中旬参加上海国际电影节展映。如此“新鲜”的影片，自然吸引了日剧粉及影迷的关注。展映期间，《昼颜》几千张电影票供不应求，开票后几分钟内就被抢光。当时在美琪大戏院举办的首映场，因导演西谷弘及主演上户彩、斋藤工都会出席，成为影迷热捧的场次，也成了黄牛票的“重灾区”，甚至有黄牛把票价炒到了2000元。首映会顺利结束后，关于“天价黄牛票”的新闻和热议甚至一度盖过了关于影片本身的讨论。

[日影现状] 电影版口碑不如剧版，在内地仍属小众

时隔近一年，《昼颜》电影版终于在内地正式公映了。由于距离日本首映已近一年，许多影迷都已通过各种渠道看过该片，再加上同天上映的还有两部热门新片《超时空同居》和《寂静之地》，《昼颜》的预售票房并不理想。截至昨晚记者发稿时，该片预售票房刚过百万元，全国预排片率也仅为6.6%。

实际上，这样的市场反馈并不让人意外。尽管日本影片是电影节展映期间的热门种类，但在日常放映中，相比好莱坞大片与国产商业片的受众范围，日本真人电影仍然属于“小众电影”。如今年3月上映，由新垣结衣、瑛太这两位在内地日饭圈人气颇高的演员主演的爱情喜剧片《恋爱回旋》，内地票房最终仅收约1800万元。

而《昼颜》电影版的观众评分也比剧版低不少。剧版在豆瓣上评分高达8.6分，9万多评分者中约85%给出了4星以上的评价。电影版的口碑则有些“凉凉”——豆瓣评分，一万多人评价后为6.3分，一半人给出了3星评价，并直指影片有些烂尾，前半段男女主角的心理刻画还很细致，然而后半段急转直下，落入俗套。许多影迷对男主角最终的结局也很不满，认为是为了“强行正三观”而设计的，过于刻意。

无论如何，《昼颜》公映满足了想在大银幕上看看这部话题作或是欣赏偶像演技的影迷的心愿。而下个月，上海国际电影节又要开票了，如东野圭吾原作、人气偶像樱井翔主演的《拉普拉斯的魔女》，人气演员佐藤健主演的《跨越8年的新娘》等都在展映片单中，影迷们在抢票的同时，也记得要理性选片，理性购买。