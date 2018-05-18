日本老牌歌手西城秀树去世-梅艳芳曾当其歌迷会副会长，你听过的歌也许就翻唱自他

记者 徐 宁

晨报讯 日本老牌歌手西城秀树5月16日晚因心脏衰竭去世，享年63岁。

虽然西城秀树未曾在中国内地开过演唱会，但他对香港乐坛的影响巨大，已故女星梅艳芳还曾担任过他的粉丝后援会的副会长。

西城秀树本名木本龙熊，1955年4月13日出生于日本广岛市，高中一年级不顾家人反对奔赴东京。1972年，他以一曲动人的《恋爱的季节》一炮走红。与日本传统的演歌不同，西城充满活力的舞蹈动作和歌唱方式，吸引了很多年轻歌迷，在上世纪70年代风靡一时，《YOUNG MAN》《伤心的罗拉》等歌曲相继成为热门歌曲。

2003年在韩国宣传时，西城秀树因急性脑部血栓发作，休养了三年。2011年二度发作，留下右半身麻痺的后遗症，但他从未放弃歌唱事业。2017年，他仍在日本举行巡演，并推出DVD纪念出道45周年。

西城秀树有许多脍炙人口的经典歌曲被中国港台地区的歌手所翻唱。如张国荣的《烈火边缘》《爱慕》，刘德华的《知己良朋》，邓丽君的《如果我有勇气》，罗文的《唱出了希望》《让我奔放》《好歌献给你》等等。

已故女星梅艳芳是西城秀树的铁粉，还曾担任其香港后援会的副会长，带着粉丝团去日本看他的演唱会。梅艳芳生前受访时曾透露，她十七八岁时爱西城秀树爱得非常痴迷，让当时的未婚夫很是吃醋，最后愤而取消婚约。