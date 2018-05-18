CBA休赛期迎来换帅潮-李秋平刘炜师徒有望携手回归上海男篮

见习记者 吴文俊

CBA联赛进入休赛期，本应出现的各家俱乐部为争夺为数不多的自由球员而相互竞价的画面没有出现，一股密集的换帅潮倒是汹涌来袭。

总决赛落幕已有一个多月，包括同曦、吉林、新疆、广州、四川和青岛男篮，接连宣布更换球队主帅，其中更是有李秋平和杨学增这两位冠军教头。然而这或许只是拉开了换帅的序幕，包括北控、福建以及上海男篮都传言将会更替教练人选。

秋平离任引发连锁反应

下赛季CBA 改革将继续实施，其中季后赛名额将扩军至12席，因此各支球队希望引进高水平教练也就不难理解。但是两位冠军教头，尤其是李秋平的离任多少有些出乎意料。

本赛季，卫冕冠军新疆队止步CBA季后赛首轮，由此诱发了一场“地震”。俱乐部高层发生了变动，原总经理张爱军走人，侯伟回归重掌俱乐部大权。除此之外，俱乐部也决定不再执行与李秋平接下来的附加合同（原合约为3+2），“小诸葛”就此换来自由身，将接受CBA 其余豪强的报价决定未来去向。

而“小诸葛”的离开也将带来连锁反应，包括老东家上海、山东以及北控都被传有意这位两届CBA 冠军教头。

其中山东男篮打出家乡牌，希望吸引祖籍山东的李秋平加盟，而山东男篮的阵容深度和实力也处于几个备选球队之首，不过在俱乐部宣布凯撒留任后，流言也就此告破，新赛季山东主教练席位将继续由塞尔维亚人坐镇。

北控男篮也对李指导发起了猛攻，上赛季在引进马布里、阿巴斯和兰多夫的三外援组合后仍被阻挡在季后赛门外，让球队管理层对丁伟的执教能力发出质疑，虽然球队整体实力不强，但本土球员可塑性不错，这也许会成为吸引李秋平加盟的砝码。

李秋平曾表示，上海队是自己首先考虑的去处。而球队助教的位置很有可能会属于另一个上海男篮的功勋人物——刘炜。刘炜与四川的合同将于今夏到期，刘炜的下一站肯定会回到上海，至于是否还会继续职业生涯，或者以球员兼助教的身份帮助球队，还需评估后决定。

土洋主帅斗法将成主旋律

在6支确认宣布更换主教练的球队中，有3支球队是由外籍教练上任接替。早在4月9日，季后赛仍在激战时，南京同曦就确定了新任主帅，原立陶宛国家队助理教练克拉皮卡斯上任，他曾经搭档广东男篮现任主教练尤纳斯，有着丰富的欧洲联赛和世界大赛的执教经验。

新疆男篮则是由戈尔接任李秋平的帅位，这两位都与上海男篮有着千丝万缕的联系。李秋平是上海男篮的功勋教头，戈尔则在近几个赛季长期担任大鲨鱼的助教职务。

四川男篮也在近期更换了主教练，帮助球队在2015-2016赛季夺得队史首冠的杨学增被前德国国家队主帅德克·鲍曼接任。后者曾经多次执教德国国家男篮，率队参加过2008年奥运会，曾率队夺得欧锦赛亚军，在德国联赛执教期间，他9次率队夺冠。

洋帅逐渐成为CBA各队青睐的对象，而教练水平也越来越高，洋帅阵容不断扩军。江苏的贝西诺维奇、北京的雅尼斯、山东的凯撒、广东的尤纳斯，再算上新上任的三位洋帅，新赛季将确认会有至少7支球队由洋帅执掌，而这一数字仍有可能扩大。

上赛季常规赛前8名的球队中，洋帅占到半数，而季后赛四强更是直接上演了“土洋帅”的直接对话。虽然最终还是由郭士强和李春江会师，但洋帅的篮球理念，尤其是欧洲篮球的轮转和团队进攻让不少球队心动，这也是今夏洋帅数量剧增的原因。

尽管外界流言四起，上海男篮的管理层仍然相当安静，关键球员续约、教练组的变动，目前仍无官方消息。据媒体报道，目前已经有民间资本给出明确意向，希望全额收购上海东方大鲨鱼篮球俱乐部，而一旦收购手续全部完成，上海男篮球员、教练组的续签问题就会迎刃而解。