为入选23人世界杯名单做最后努力-莫雷诺提前回国报到

晨报记者 甘 慧

昨天傍晚，上海绿地申花俱乐部通过官方微博宣布：考虑到莫雷诺对于参加世界杯的渴望以及这些年对于俱乐部所做出的贡献，俱乐部管理层和教练组同意其提前回国报到，为圆世界杯梦想做最后努力。昨天，莫雷诺已经离开上海返回哥伦比亚，为入选23人的世界杯名单进行最后的努力。

确实，作为已经32岁的莫雷诺来说，此次俄罗斯世界杯确实是他最后一次参加世界杯的希望，这种迫切的心情是非常可以理解的。但是作为球队的队长，在球队本来就伤兵满营，人员紧缺的时候，这样提前离开是不是合适，还是值得探讨的。

今年年初，莫雷诺考虑到世界杯的原因，提出过租借回哥伦比亚俱乐部，这样可以让主教练佩克尔曼更近距离地考察自己的情况。尽管非常清楚莫雷诺的离开，对于有着亚冠以及联赛任务的球队而言，意味着将面临更为严峻的挑战，可是俱乐部还是非常人性化地将选择的权力给了莫雷诺本人。后来，莫雷诺出于经济等方面因素的考虑，选择了回来。

现在曹赟定、朱建荣和李运秋都是刚刚伤愈，开始跟队训练，周末与天津权健的比赛肯定无法上场，秦升因伤还无法参加训练，球队的人员非常紧缺。而与天津权健的比赛又是非常关键，球队刚刚追赶上了第一集团，如果能够紧咬住第一集团，那对接下去的比赛会相对有利。作为球队的队长，是不是应该在关键的时候跟球队站在一起，不管是在场上，还是坐在场下。