2018花剑世界杯大奖赛开打

晨报记者 黄宇龙

2018梅龙镇广场国际剑联花剑世界杯大奖赛由国际剑联、国家体育总局批准，中国击剑协会、上海市体育局和静安区人民政府共同主办，将于5月18日至20日在静安区梅龙镇广场和静安体育中心举行。

国际剑联花剑世界杯大奖赛作为上海举办的众多国际赛事中的著名品牌赛事，已在静安区举办多年，是静安区“一区一品”赛事，比赛有效推动了击剑项目在静安区的发展。

2018国际剑联花剑世界杯大奖赛是国家体育总局国际赛事分类中的A类赛事，共吸引了31个国家和地区的300多名运动员参赛，其中男运动员170余人，女运动员150余人。

本次比赛将于5月18日、19日全天，20日上午在静安体育中心进行小组赛和淘汰赛，20日16∶50在上海梅龙镇广场中庭举行男子、女子半决赛和决赛。

今年，“静安论剑”上海击剑群英挑战赛将打破原有的比赛设置，推陈出新，将团体比赛调整为混合团体比赛，另外增加团体表演赛等环节，增加新赛事的挑战性与趣味性。

本次比赛预赛于5月12日、13日在静安王磊国际击剑俱乐部举行。最后经过激烈的角逐，将有48名个人选手、24名意式团体选手参加19日在梅陇镇广场中庭进行的决赛，他们将走上国际比赛的剑道，感受国际顶尖赛事的氛围。