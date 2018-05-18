心脏病发作，接受紧急手术-梅根父亲将缺席女儿婚礼

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为刚动完心脏手术，哈里王子的未婚妻——美籍女演员梅根的父亲确定不能参加婚礼了。据英国《每日邮报》17日报道，本来梅根已经说服深陷照片丑闻的父亲来参加婚礼，但15日，73岁的托马斯·马克尔感到胸痛住院，由于心脏受损严重，16日进行了紧急手术，所以只能无缘女儿的大婚了。

心脏病发作要怪儿子

当地时间16日，梅根的父亲托马斯·马克尔接受了心脏手术。虽然手术很成功，但用托马斯的话来说“恢复总是需要点时日的”。这也意味着，他确定不能出席19日女儿的大婚了。

一周前，托马斯有过一次心脏病发作。英国《每日邮报》称，托马斯相信，自己心脏病发作与儿子小托马斯·马克尔写给哈里王子的公开信有关。

小托马斯·马克尔是梅根同父异母的哥哥，不久前，他写信给哈里王子，建议哈里取消婚礼，还大骂自己的妹妹“浅薄自负”，说她会让哈里王子和王室家族的声誉沦为笑柄。

不过，一周后，小托马斯又写信道歉，还希望自己能受邀参加王室婚礼，“我很抱歉通过要求哈里王子取消婚礼来发泄我的情绪，但我也对并未受邀感到失望和困惑。我真的只希望你们一切顺利。”据报道，此次婚礼，小托马斯没有收到邀请。

母亲或领梅根走红毯

祸不单行，除了父亲接受心脏手术外，梅根同父异母的姐姐萨曼莎·马克尔也于16日入院。据萨曼莎的男友介绍，为了躲避狗仔队的追拍，他开车撞到了防护栏上，导致萨曼莎踝关节骨折和膝关节骨折。

萨曼莎也没有收到妹妹的婚礼邀请。托马斯称，萨曼莎和梅根没什么真正的感情，她对梅根和哈里的事情根本就不清楚。

托马斯还批评了自己的大女儿萨曼莎，称正是萨曼莎说服自己为狗仔摄影师摆拍的。此前，因为深陷照片丑闻，托马斯决定不参加女儿的婚礼了。但最后被女儿说服，决定还是参加。

托马斯接受名人新闻网站TMZ采访时说，梅根14日给他打过电话，但他没接到。后来，梅根发了条消息给他，说她爱他，很担心他的身体。

托马斯还说，对于他涉入的照片丑闻，梅根并不太在意。在女儿的游说下，自己准备按原计划参加婚礼，领女儿走过红毯，因为自己也不希望“错失这么重要的历史一刻”。

但是15日，托马斯感到胸痛，又住进了医院。一系列检查发现，之前的心脏病发作让他的心脏受损严重，需要立即手术。

托马斯称，相信梅根的母亲、他的前妻会是一个好的选择，她和梅根关系很亲近，领着女儿走红毯很合适。

哈里梅根婚礼明日举行

按照肯辛顿宫发布的消息，哈里王子和梅根的婚礼将于19日中午12点正式开始，大约持续1个小时，至下午1时结束。

婚礼将在温莎城堡的圣乔治礼拜堂举行。仪式过后，这对新婚夫妇将乘坐马车，在温莎城堡附近巡游，和民众一起分享这份喜悦。马车行驶路程约2英里（约3.2公里），行进时间约15分钟。在穿过6条街后，马车最后将回到温莎城堡。

婚礼仪式结束后将进行午宴，但规模不大，宾客总人数在240-300人左右，主要是新郎新娘亲近的朋友、家人，或许还有慈善基金会的一些代表。

晚上，查尔斯王子将为这对新婚夫妇和亲友主持一个晚会。2011年，威廉王子大婚时，查尔斯王子也为威廉和凯特办了个晚会。