白宫灭火“利比亚模式”，称美方主张属于“特朗普模式”-特朗普对美朝领导人会晤“抱有希望”

郑昊宁（新华社专特稿）

美国政府多名官员16日说，总统唐纳德·特朗普对定于下月的美朝领导人会晤“抱有希望”，美方将继续筹备。

大约13个小时前，朝方发表声明，批评一些美方高级官员近来大谈所谓“利比亚模式”，说可能取消会晤。白宫发言人稍后“灭火”，称美方主张属于“特朗普模式”。

“淡化处理”朝方言论

特朗普美国东部时间16日下午在白宫说，美方“完全没有收到”朝方可能取消美朝领导人会晤的信息。“没有决定，我们没有看见、也没有听到任何消息。”

特朗普与朝鲜最高领导人金正恩拟于6月12日在新加坡会晤。当记者问及会晤能否如期实现时，特朗普回答：“我们等着看会发生什么吧。”

白宫发言人萨拉·桑德斯当天接受福克斯新闻频道采访时说，会晤筹备继续，特朗普对实现会晤“抱有希望”。

她同时提及，如果会晤取消，美国将继续对朝“极限施压”。

美联社以不愿公开姓名的政府官员为消息源报道，美方仍在判断朝方真实意图。总统办公室16日指示白宫和多个国家安全机构，要求“淡化处理”朝方言论，不作过激反应。

竭尽所能促成会晤成功

桑德斯接受采访时似乎有意给“利比亚模式”降调，说她“不清楚我们是否正运用这种模式”。

依照桑德斯的说法，美国主张“特朗普模式”，总统“会以他认为合适的方式运作。我们百分之百相信……他是最好的谈判代表”。

特朗普的国家安全事务助理约翰·博尔顿和美方一些官员近来多次提及“利比亚模式”，寻求朝鲜“完全、可验证、不可逆”地无核化，要求朝方放弃所有核武器并运到美国田纳西州橡树岭核设施保管。

受到朝方“点名批评”，博尔顿16日接受福克斯新闻电台采访时说，美朝领导人举行会晤的可能性依旧很大。

“我们试着同时保持乐观和悲观，”博尔顿说，“我们会竭尽所能促成会晤成功，但我们也不打算从会晤原定目标退缩，即让朝鲜‘完全、可验证、不可逆’地无核化。”

一名韩国政府高官16日在美国首都华盛顿告诉韩联社记者，从国内外环境看，朝方和美方都不会重返老路。距离会晤只剩4个星期，预计朝美将围绕无核化步骤打心理战，同时努力缩小分歧。

美联社解读，朝方没有直接指责特朗普和先前两次访朝的美国国务卿迈克·蓬佩奥，显示朝方仍希望朝美领导人如期会晤。