从坚果R1到TNT工作站 锤子科技要颠覆什么？

苗珏/文

5月15日，锤子科技在北京鸟巢举行了声势浩大的发布会，发布了“次世代旗舰手机”坚果R1以及坚果TNT工作站。

这一天，也是锤子科技成立六周年。发布会现场，锤子科技创始人罗永浩对粉丝们的支持和捧场表示了感谢，也特别感谢了锤子科技的员工，“除了少部分员工，大多数员工都在现场”。

以后没有“锤子手机”，

只有“坚果手机”

“自己从不说锤子手机，我们只说Smartisan。”发布会现场，锤子科技创始人罗永浩说，为了大家好记，从今天开始Smartisan手机的中文全都叫坚果手机，公司名依旧是“锤子科技”，英文为Smarti-san。

此次发布的坚果R1是锤子科技时隔一年半之后发布的旗舰机型，搭载骁龙845处理器、6GB超大内存起，最高支持8GB运存，最高1TB存储空间，安兔兔跑分达到27.5万。

坚果 R1采用了3D 玻璃后盖，用罗永浩的话说，坚果R1整体像一块玉，拥有着不错的手感。其采用3600毫安时电池，支持无线充电，最有趣的是，当用无线快充时，手机和无线快充自动组合为闹钟，丰富了无线充电的使用场景。

此外，在声音降噪方面，坚果R1提供硬件级AI降噪功能，当你身处酒馆、街道、地铁这些喧闹的地方，依然有着清晰的通话声音。

关于拍照，罗永浩承认这是以前锤子手机的短板，不过坚果R1做了很大提升，达到了旗舰机的水准，1200万像素+2000万像素双镜头，索尼IMX363旗舰级传感器，单位像素面积为1.4μm，支持Dual PD全像素双核对焦。大像素对于拍摄夜景有极大的帮助，使照片可以在极弱光线环境下获得更纯净的夜景效果。

基于锤子科技双USF 2.1技术，坚果R1拥有了最高1TB的存储空间，最高配置版本8GB+1TB 的售价为8848元，其他版本的价格分别是：3499元（6GB+64GB）、3999 元（6GB+128GB）、4499元（8GB +128GB）。

对于手机1TB的存储，罗永浩的解释是为了跟坚果TNT工作站结合，承担移动主机的角色。

罗永浩在当天发布会上说：“现在锤子不亏钱了，我们做这个不是为了赚你们的钱，我们想要用科技改变这个世界！”

最重磅的是：

坚果TNT工作站

整场发布会，罗永浩把重点放在了：坚果TNT工作站。“从2012年成立到今天，从成立之日起，我们就是打算做出伟大的产品，成为一家伟大的公司，锤子科技重新定义了未来10年的个人电脑。”

这个“重新定义了未来10年的个人电脑”就是坚果TNT工作站，基于Smartisan OS的大屏桌面计算中心。采用创新的人机交互TNT（Touch and Talk），通过改变底层交互逻辑，运用“全局手势+语音组合输入”的交互方式，同时也是真正接近人类自然沟通的交互方式。这一逻辑重新定义了人机交互路径，同时提升了智能体验以及降低了用户操控的体验压力。

在实际应用交互体验上，坚果TNT工作站主要采用三大系统性的交互解决方案：第一种是TNT，即“Touch and Talk”，触控和语音完美交互配合; 第二种是Crystal Ball（水晶球解决方案），如根据用户输入的内容及目前所进行的操作，预测得出其下一步最有可能进行的操作，并提供解决方案；第三种是Poker Dealer（发牌手解决方案），如同时搜索很多软件、浏览器，在不同窗口以不同搜索引擎显示搜索结果。

“人和人的交流，很多时候是需要比划的。”罗永浩说，“这三个系统性的交互解决方案，将会指导未来十几年，甚至几十年内人类计算平台的设计。即便十年内过渡到AR/VR 时代，这个交互依然会成为基础的交互。”

在演示环节，罗永浩展示了坚果TNT工作对传统Office的改变，比如在坚果TNT工作站修改PPT 的字体、颜色或字号时，只需要按住水滴形按钮，说出语音指令即可。

同时，坚果TNT工作站带来了全局搜索功能，基于发牌手的交互逻辑，当你搜索关键字时，它会一次打开多款搜索引擎及本地APP 软件，你需要哪个点击即可，且搜索引擎是和内容对应的，比如搜索书，会出现京东、亚马逊等平台。

另外，坚果TNT工作站拥有高效的子弹短信功能。子弹短信功能兼容安卓大屏版、安卓手机版、IOS版、网页版、移动端网页版等多个版本，内置了大爆炸、智能语音识别等功能，浏览、输入、编辑效率获得大幅提升，是一个全平台的高效IM聊天工具，能够随时随地回复，即便对方不安装也可以收到信息，让效率不受工具限制。

在硬件价格方面，坚果TNT 工作站（显示器）采用了27寸4k 的十点触控屏幕、2.1声道立体声+双数字麦克风、500万像素前置摄像头、face++的人脸解锁算法、九个数据传输接口、十个快捷虚拟按键，以及全新的Smartisan OS 6操作系统。关于价格，坚果TNT工作站（显示器）的价格为9999元。

发布会之后，锤子科技COO 吴德周说，锤子科技还是希望通过坚果TNT这套系统，可以把手机、显示器和笔记本电脑，从小屏到大屏的系统全部打通。PC端是一个业务延伸的一个突破，但锤子科技的主力仍在手机。