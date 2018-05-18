上海消防专项整治电动自行车占用疏散通道等安全隐患-充电隐患严重小区应建集中充电场所

晨报记者 倪 冬

近年来，我国电动自行车（俗称“电瓶车”）火灾频发且呈逐年增长趋势，造成大量人员伤亡，事故暴露出电动自行车生产标准、产品质量、流通销售、维修改装、停放充电、安全管理等方面存在突出问题。为有效遏制电动自行车火灾多发势头，国务院安委会办公室决定在全国范围内组织开展电动自行车消防安全综合治理工作。

昨天，为有效根治电动自行车楼道违规停放、充电等消防隐患，上海消防部门在全市范围内对电瓶车占用疏散通道等消防隐患进行专项整治，并建议电动自行车充电隐患严重的小区应尽快建设集中充电场所。

楼道充电现象仍存在

昨天，徐汇消防支队防火监督处联合长桥街道的工作人员，首先来到龙吴路1323弄华滨家园小区26号居民楼，该楼高35层。

一进门洞，检查人员就发现门口左侧的狭小空间内停放了3辆电瓶车和1辆自行车；再往前走，狭长的走廊口正对着2部电梯，又停了4辆电瓶车。

“晚上6点半下班以后，电瓶车更多，停得到处都是。”一位穿背心的老伯正说着，电梯门打开，一名50多岁的阿姨推着电瓶车出来，前轮碰到电梯轿厢门好几次。

记者注意到，该楼两部电梯看起来显得破旧不堪，电梯门关闭时不时抖动。“6楼不管有没有人按，都会停，已经坏很久了，一直也没修好。”一名遛狗的女居民抱怨。

负责管理小区的汇成物业经理宋先生说，电梯是三菱的，质量应该算不错的，但因为少部分居民经常推着电动车乘电梯，难免会碰到电梯门：“电梯门是感应的，最怕碰，碰多了就不灵敏了，就会坏。”

华滨家园居委会的邱主任说，该小区有1985户居民，因为地理位置比较便利，租客比较多，电瓶车是不少家庭出行的首选，而电瓶车的停放和充电管理问题一直困扰着小区物业和居委会，“楼道充电和楼上扔下插头‘飞线充电’的现象比较普遍”。

设置集中充电场所

无独有偶，同样的问题也困扰着对门的华沁家园小区。该小区2号住宅楼的逃生通道内，竟有人直接从楼道吸顶灯处接出一根电线，拖线板在接近地面上空中垂着，旁边停着一辆黑色电瓶车。针对查处中发现的上述隐患，督查组要求物业当即通知居民进行整改。

邱主任直言，这几年经过公安、消防的大量宣传，居民们对电瓶车在楼道内充电的隐患有了一定认知，但确实也存在着充电难的问题，因为小区没有一个集中的充电场所，“好在这种状况即将解决”。

在区政府、街道的支持下，华滨家园和华沁家园都在建设非机动车车库，车库不仅可以为电瓶车集中充电，还配置了摄像头、烟感报警器、简易喷淋等消防设施。

“非机动车车库建好后，我们要求居民把电瓶车统一停放到车库内，对停放在楼道内不听劝阻者将进行处罚。”徐汇消防支队防火参谋唐郁说，作为今年区政府的实事工程，徐汇区要求全区13个街镇，选择电瓶车停放较为困难的170个小区，设置集中充电场所，要求充电场所面积在200-300平方米，统一配备集中充电和简易喷淋等设施。同时，各街镇还将根据实际增加改造小区的数量，作为各街镇的实事项目予以推动。

上海消防表示，接下来将充分利用群防群治固有优势，发动平安志愿者、网格人员等参与到专项整治行动中，重点对电瓶车是否在规定的集中区域停放、充电，是否存在违规停放在楼道内充电的违法行为进行巡访，进一步夯实“全民消防”的工作氛围。