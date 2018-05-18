上海拟明年下半年开展5G预商用-同时将打造“全球千兆宽带第一城”，推动新型城域物联专网发展

晨报记者 潘 文

昨日，记者从市经信委了解到，上海将把全面推进新型智慧城市建设作为上海未来发展的基本战略，持续优化信息基础设施服务能级，推动新型城域物联专网发展，逐步推广5G技术与应用，加强大数据在城市管理和社会治理领域中融合创新，以新型智慧城市的融合创新动力带动上海实现新一轮跨越式发展。

基础设施能级不断提升

最新数据显示，上海信息基础设施能级不断提升（详见制图）。在此基础上，市经信委相关负责人表示，上海正在全面推进新型城域物联专网建设，到2018年底，基本形成拥有泛在的城市物联神经系统、智敏的城市大脑中枢系统、融合的城市宽带骨骼系统的城市信息基础设施新格局。持续优化信息基础设施服务能级，打造“全球千兆宽带第一城”。

2018年，计划新增千兆宽带网络600万户家庭覆盖，基本实现全市覆盖。全市家庭宽带平均接入带宽达150Mbps，固定宽带用户感知速率达23Mbps，各项指标保持国内领先，达到国际先进。此外，新增600处i-Shang-hai接入场点。

5G基站与路灯杆相融合

5G网络作为第五代移动通信网络，其峰值传输速度比4G网络传输速度快数十倍，能达到每秒G 比特数据速率，用户可以在10秒内就下载完一部10G高清电影。中国移动、中国电信、中国联通都将上海作为5G率先试点城市之一，在条件成熟的情况下，各运营商计划在2019年下半年发放友好用户，开展预商用。

由于5G具备频率高、站距小的特点，5G站址数预计将达到目前4G站址的两倍才能覆盖本市热点区域，而本市宏站站址资源已趋于饱和，5G时代基站设备需要尽可能地与路灯杆、监控杆等市政设施相融合。上海正在加快推进小微基站、街道站部署，利用路灯杆等融合设施建站比例超过全年新增基站的50%，实施虹口北外滩综合杆示范建设。

下一步，上海还将制定并发布“推进上海5G 发展三年行动计划”。到2021年，基本建成以5G 引领新一代信息基础设施的总体架构。

智能网联汽车率先发展

网络速度和质量的跨越式提升，还将大大加速智能驾驶、智慧医疗、智能工业制造等新技术新应用的落地。目前上海划定了第一阶段智能网联汽车开放测试道路5.6公里，同时于3月1日及5月11日分别向上汽集团、蔚来汽车以及宝马中国发放了两批共5张测试牌照。

据了解，上汽集团、蔚来汽车两家车企分别开展了近40天次测试，累计测试里程超过6000公里，累计测试时长约263小时，测试过程安全可控，未发生交通碰撞事故，未对现行交通产生不利影响，总体情况良好。

接下来，相关部门将进一步加强智能网联汽车测试车辆的动态评估，根据测试车辆自动驾驶系统功能、部件、安全性能的迭代优化，有预判性地对测试车辆提出更合理的规范要求。

大数据应用不断深化

近年来，民生大数据的应用，也提升了政府治理和惠民服务能力，提升了市民对智慧城市建设的满意度和获得感（详见制图）。

下一步，上海将加强大数据在城市管理和社会治理领域中融合创新。探索政企协作模式，以静安区为试点区域，在城市管理和社会治理中引入社会化专业团队和技术力量，以事中事后监管、一站式公共服务、医疗健康、食品安全、交通旅游等为试点，提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。重点推进上海市大数据应用创新中心建设，进一步完善本市大数据发展的支撑性机构。加强在个人信息保护、数据权属确定、公共数据分级开放等各环节深入研究，争取在明年初形成《上海市公共数据资源开放管理办法》。