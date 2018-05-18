上海电信与虹桥商务区共建全国首个“5G示范商务区”

晨报首席记者 李 芹

一个安装在国家会展中心场馆内的智能摄像头，一个基于5G网络的信息传输系统，一个设在活动现场的接收终端，让人们可以摆脱地域限制，零距离体验在国家会展中心内举办的各种展会。

昨日恰逢“世界电信日”，由中国电信上海公司（以下简称上海电信）与上海虹桥商务区管理委员会共同建设的全国首个“5G示范商务区”正式启动，服务首届“中国国际进口博览会”的首个5G基站落地虹桥商务区。文首所描述的画面就是基于5G技术所能带来的不同体验。

5G+8K还原真实临场感

作为新一代移动通信技术发展的重点方向，5G大大提高数据传输速度和可靠性，催生工业互联网、车联网等新业态，推动智慧交通、智能电网、智慧城市治理、公共安全等众多城市管理运营行业飞速发展。

在全国首个“5G示范商务区”启动仪式上，上海电信与上海虹桥商务区管委会共同发布了首批基于5G 的创新应用：5G+VR、5G+无人机，以及5G+8K。

虹桥商务区离虹桥枢纽咫尺之遥，1小时的高铁路程通达长三角各个城市，所以不少长三角企业都将总部设在了虹桥商务区，厂区则设于长三角其他城市。依托5G技术，未来这样的画面将在商务区常常看到：总部工作人员遥控操作厂区待命的无人机，将厂区的实时动态发送到总部大屏上，实现异地管理与应对。

除了最低的5G网络时延+最逼真的VR体验所带来跨越空间的网上会展外，在启动仪式上，基于“5G+8K”的超高清画质让人直观体验到何谓“毛发毕现”的画质。一台98英寸8K电视播放着超高清画质视频，视频具有令人震撼的极高精细画质，同时音频声道的数量之多，还原了更真实的临场感。

5G+VR将展会复制上网

虹桥商务区管委会党组书记、常务副主任闵师林表示，虹桥商务区与上海电信合作共同打造上海首个5G示范商务区，将进一步从网络基础建设、智慧城市应用、进博会保障、促进产业发展等四个方面大力推进5G技术，率先建成世界领先的5G规模商用商务区。

据悉，上海电信将分三个阶段逐步完成5G网络建设工程，实现虹桥商务区内新网络与新业务的全面融合，使虹桥商务区成为“世界一流商务区”。作为“三步曲”之一的首个“5G示范商务区”建设于昨日正式启动，至今年年底，将在首届“中国国际进口博览会”上展示基于5G网络的创新业务应用。此外，聚焦“智慧会展”、“智慧交通”、“智慧商务”、“智慧生活”四大领域，上海电信也与上海虹桥商务区管委会共同推进“智慧虹桥”建设。截至目前，虹桥贸易与交通指数、虹桥商务区大数据客流分析管理平台、8K高清视频技术试点以及临空航空服务业园区智慧园区平台等项目已投入建设。

今年11月，中国国际进口博览会将在上海国家会展中心举行。虹桥商务区将在会期内，在商务区内的公共区域及酒店客房等区域，尝试运用5G+8K技术，为来自世界各国的来宾们，展现世界最快的网速、最高清的画面画质； 在国展中心，则充分融合5G+VR技术，将有限的国展线下空间“复制”到无限的互联网世界上，让更多无法到达展会的人，也可以亲自“体验”国展中心举办的各种盛会。