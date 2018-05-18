《燎原双语学校被指强收课间点心费》追踪-燎原双语学校学生课间点心被叫停-闵行区教育局：学校存在制度不健全、监管不到位等问题，要求重新核定午餐费标准

记者 李东华

晨报讯 5月10日，晨报报道了“燎原双语学校被指强收课间点心费”一事，闵行区教育局对此高度重视，随即开展对照调查，认为学校存在制度不健全、监管不到位等问题。要求停止提供课间点心，重新核定午餐费标准。

闵行教育局相关负责人介绍，区教育局安排了工作组跟进调查。调查结果显示，该校学生的营养午餐由上海绿捷餐饮公司提供，包括午餐和课间点心。午餐收费标准由公司按照市场标准确定，并经学校家委会讨论通过，费用直接由绿捷餐饮公司收取并开具相关票据。

闵行教育局认为，燎原双语学校在监管和细化绿捷餐饮公司提供的营养餐服务上，存在制度不健全、监管不到位等问题。要求学校认真汲取教训，从以下方面做出改进：1、责成学校进一步完善代办服务性收费管理相关制度，加强对第三方服务的监管；成立“学生营养午餐管理委员会”，建立健全学生营养午餐工作机制。2、责成绿捷餐饮公司停止提供课间点心，重新核定午餐费标准，提请学校、学校家委会及学校“学生营养午餐管理委员会”审核通过。3、在新的午餐收费标准未出台前，绿捷餐饮公司仍应保障学生营养午餐供应，并遵循自愿和非盈利原则。具体实施细则由校方及学校家委会等协商后报区教育局备案。

昨天下午，记者再次联系燎原双语学校，该校负责人介绍，已收到区教育局的整改意见，针对管理上存在的问题，校方将一一进行整改落实。该负责人表示，目前校方已成立包括校方、家委会代表及餐饮公司在内的“学生营养午餐管理委员会”，下一步将就相关午餐细节进行调整改进，并遵循自愿原则，不再统一提供课间点心。