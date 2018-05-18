上海通报“民办大风车幼儿园幼儿被划伤事件”处置情况-免去园长职务 清退无资质人员

晨报记者朱晓芳报道 民办大风车幼儿园近日发生一起幼儿被划伤事件，浦东新区教育局依法依规予以严处。

5月16日傍晚，浦东公安110接家长报警，反映民办大风车幼儿园王某当天看护幼儿午睡时，持圆珠笔划伤黄某等4名幼儿。经查，该园违规将王某安排在保育员岗位。警方初步认定王某涉嫌虐待被看护人罪，已对王某刑事拘留。警方核查该班15天内所有录像资料，未发现其他类似行为，并封存该园15天内所有录像资料备查。

事发后，浦东新区教育局立即成立事件处置工作组，组织专业人员对4名幼儿进行后续治疗和心理安抚，并安排优质公办幼儿园托管大风车幼儿园。同时，责令立即免去该园园长职务，清退违规使用的无资质人员。浦东新区教育局将依据调查结果，对该园依法处置。

市教卫工作党委、市教委昨天召开各区教育局长专题会议，通报大风车幼儿园事件，要求各区教育部门举一反三、全面排摸，进一步依据有关规范加强对全市幼儿园的严格监管，并增加专项督查的频次，依法保护幼儿合法权益和身心健康。