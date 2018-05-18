女子凌晨滴滴叫车遭司机猥亵-司机事后因害怕而前往派出所自首　被判处拘役四个月

晨报记者 黄慧青

近日，空姐夜乘滴滴遭遇不测一事引起广泛关注，甚至有不少女性乘客要修改个人资料，以防被犯罪分子盯上。上海市闵行区的小琥（化名）也曾遭遇过类似的伤害，凌晨2点下班通过滴滴叫车回家的她，竟在抵达小区后遭到了滴滴司机猥亵。

勒住女乘客脖子强行亲吻

小琥因为工作关系，经常要到凌晨才能下班回家。2017年9月底，小琥跟以往一样，也是凌晨2点才下班。她打开滴滴叫车回家，发布行程后，很快就有司机接单了，大约过了10分钟，车子就来了。小琥打开车门，直接坐进了副驾驶座位。一路上，司机惠某看小琥与自己年纪相仿，就开始跟小琥聊天。

在离目的地还有两三公里的时候，惠某觉得与小琥聊得挺投缘，就提议让小琥提前确认订单，把车费付掉。小琥想着这样可以省一些，就按照惠某说的做了。

凌晨2点30分左右，到达目的地，惠某将车停在小区门口的路边。待车子停稳，小琥正要转身开门下车，惠某的手突然从后面伸过来，勾住了小琥的脖子。一阵惊慌后，小琥想回头问惠某为什么要这样，还没来得及说话，惠某就亲了上来。不仅如此，惠某还隔着衣服对小琥上下其手。小琥只得用双手护住身体，并用力挣扎反抗，却被惠某用右手紧紧扣住了手腕。

几番挣扎后，小琥找到机会立马打开车窗，并朝窗外大喊救命。但是车窗很快就被惠某关上了。为了防止小琥继续喊叫，惠某还用手臂勒住了小琥的脖子，并不停地亲吻她。

呼救引来保安才得以脱身

就这样僵持了几分钟，小琥一挣脱开就立即打开车窗对外呼救。几次呼喊后，终于引起了小区保安的注意。小区保安走到小区口，看到小琥在车子里在晃动，就向车子走了过去。惠某注意到有人走过来，只得停止了对小琥的亲吻和抚摸。趁这个机会，小琥立刻打开车门下车。

下车后，小琥隔着车窗对惠某说自己一定会报警的。当天凌晨3点多，小琥去派出所做笔录。期间，小琥还收到惠某的短信，称因为没有对她实施强奸，警察是不会立案的，对于刚才的行为，还要跟小琥说声对不起。

5点多时，惠某又给小琥打电话请求她的原谅，并说只要小琥肯原谅他，可以向其提任何条件。小琥则表示公安已立案。

惠某到案后，表示当时是一时冲动，事后也非常害怕，请求原谅不成后，就到派出所自首了。上海市闵行区人民检察院以涉嫌强制猥亵罪对犯罪嫌疑人惠某提起公诉。日前，上海市闵行区人民法院以强制猥亵罪判处惠某拘役四个月。