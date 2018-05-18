上海武警传授“女子防身术”

首席记者 张益维

通讯员 陆振鑫 黄梁健

晨报讯 为了提高女性的防范意识，提高其自我保护能力，昨日，上海总队执勤五支队七中队向上海中冶医院的“夜班族”护士现场传授了应对暴力犯罪的防身措施。

据在现场指导的武警教官丛海威介绍，“女子防身术重在 ‘防’，把遇到犯罪分子时发生危险的几率降到最低，确保自我的人身安全。”

“假设走夜路时，遇上歹徒从背后袭击时，快速转身，与其拉扯过程中，出其不意，踩其脚趾，猛踢击对方要害处，当其疼痛缩手之际，迅速逃脱。如果不小心被抓住了衣领，不用硬碰，找准对方一个手指，双手使劲将其掰离其它手指，而后立即逃离。”在操场上，武警教官率先示范了防身技能演示，随后，逐一对每种情况的动作进行了详细的讲解，让护士们理解一招一式的发力点和要害位置。

“晚上坐车时，遇到色狼，该怎么办呢？”23岁的护士小薛提出了疑问，“半夜打车，尽量不要坐副驾驶位置，而是选择坐在司机后面，这样相对安全，上车后尽量保持车窗打开。万一不法分子企图实施暴力行为时，趁其打开车门之际，用力反拉车门，再实施撞击或夹击，而后快速逃脱。同时，善于运用身边的手包、高跟鞋、水笔、雨伞等物体，在紧要关头保护自己。”武警战士王子硕详细地解说了夜间乘车的应对措施，“作为单身女性，还要避免单独出门，避免钱财外露，避免去远较偏僻地，上车后不要做‘低头族’，实时与家人朋友保持联系。”