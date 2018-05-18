我国无人驾驶测试迈进一大步-上海研发首套道路标志标线系统

记者 林劲榆

晨报讯 在昨天举行的自动驾驶道路安全风险评估国际研讨会上，消息人士透露，目前上海智能网联汽车开放道路测试进展平稳，近期，无人驾驶开放道路将从5.6公里扩大到12公里，测试场景更为丰富。同时，上海也正在研发全国首套新型道路标志标线系统，并将在测试区内试点。

据介绍，自从3月1日上海发布《意见》 并开放无人驾驶公共道路测试以来，上汽、蔚来和宝马三家取得测试资格的车企都已经先后上路，与路段内的普通机动车、非机动车和行人有过交互。自3月份上海颁发测试牌照以来，上汽集团和蔚来汽车已完成超过6000公里的无人驾驶行程，期间无意外发生。安全性能总体平稳，企业通过测试也达到预期目标。

在此基础上，政府部门拟扩大测试区域，第二期12公里中，部分路段的风险级别相比第一期略有提升，但总体还是遵循安全可控的原则。

上海市交通委表示，目前申请上海智能网联汽车开放道路测试牌照的车企不少，但都尚未完成封闭道路测试的评估，暂不具备发牌资格。

智能网联汽车的应用，不仅在于车车联络、车人联络、还在于车与交通设施的沟通。在无人驾驶车辆上路的同时，交通部门也在会同科研机构，研究一套全新的道路标志标识系统，包括开放道路指示牌、虚拟限速牌等，并在测试区域内试点。下一步，将通过上海市交通委行业数据中心接入相关的道路测试数据，定期形成研究报告，跟踪测试道路运行情况。完善以博园路为核心12公里测试道路的基础设施，消除开放测试道路内的视距不良点，在有条件的路段加装网联通讯装置。力争2018年在浦东临港、宝山南大地区开放部分道路用于智能网联汽车测试。