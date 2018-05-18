“特色市场”将成万亿市场设计师、手艺人、玩家成主角

张宇/文

2018年，如果让淘宝80后总裁蒋凡只选择一件重要任务做，那就是“回归初心”，让淘宝变得更简单、更普惠、更创造。

在2018淘宝商家大会上，蒋凡用“简单、普惠、创造”三个关键词向千万商家定义他理想中的淘宝。如一生二、二生三，三生万物，回归初心将是这一切的起点。

蒋凡说，“2018年，淘宝将从规则、产品、商家工具、平台治理四个方面优化平台，以降低商家经营成本，改善商家营商环境，把商家的体验放在第一位。”15年来，淘宝从最初的社区生长为包含千万商家、百万生态伙伴和十亿消费者的超级商业系统。而越是繁荣复杂的系统，越需要回归简单。

蒋凡说，在机器智能时代，新的智能工具与大数据营销将更好的解放商家，并相应带来平台商业规则的巨大改善。

“特色商家”的万亿市场

简单、普惠的理念将进一步解放商家，让商家把更多的精力用于创新，释放每一位商家的创造力。不仅创造无数有趣的商品，更持续创造类似红人电商、电商主播、全球买手这样的全新业态。蒋凡说，淘宝今天和未来都会加倍奖励创新创造的商家，所有的工作本质上都围绕两点：降低创新门槛、放大创新成果。

对淘宝来说，特色商家将始终是发展的核心。蒋凡介绍：过去两年，非常多的特色卖家在淘宝成长，如原创设计师、手艺匠人、新农人等，交易规模从几百万到几十亿都有。正是特色商家为消费者带来的独特价值，使淘宝得以细分为数千个市场和人群，而每个市场都是百亿级别。淘宝各大流量通道都将扶持特色商家以支持创新，从而为特色商家在两三年内发展出一个万亿级市场。

如今，淘宝陆续涌现出儿童家具、孕妇彩妆、大码服饰、编程玩具、改良汉服、宠物服饰、小户型家居等超过2000个特色细分市场，近10万特色商家迅速崛起。

以淘宝原创设计市场为例，用户搜索“原创设计”等关键词近10亿次。原创类商品和店铺市场规模超过100亿，年成交增幅高达455%。其中，某街头红人商家，年成交近2亿，店铺用户粘性极高，熟客复购率高达40%，店铺货单价是女装大盘的10倍。

实际上，去年一年，淘宝特色商家的成交增速都远高于大盘。在去年的双12活动中，特色商家单日成交就超过100亿，成交转化率是其他商家的2倍以上。

简单、普惠、创造，“让天下没有难做的生意”，更好的激发千万商家服务与创新的能力，从而创造品牌，为消费者带来发现的乐趣，满足消费者越来越个性化多样化的需求。蒋凡说，这就是他理想中的淘宝，也是淘宝之所以是阿里零售生态基石的原因。

新万亿级市场如何炼成

淘宝搜索推荐产品和平台机制负责人思函透露，未来的2-3年，特色市场规模将从3000亿进化到万亿级市场规模，特色商家数量也将增长5倍。此外，在2000余个特色市场的大盘中，每个细分市场都会得到快速增长，比如设计师市场、手艺人市场、玩家类市场和红人市场这四个市场，将有望分别达到100亿、280亿、400亿和1000亿的规模。

面对新型万亿级市场，淘宝将通过营销活动、自运营体系、消费者触达、能力成长、大数据孵化这五方面对商家进行全面升级，最大程度帮助商家贴近新市场，为商家提供“助燃剂”。

“从营销产品到IP活动再到大促，我们把活动设置成阶梯状，以此保证无论是大商家还是中小商家，在成长的每个阶段都有相应的活动可以参加”，思函说，2018年的营销活动保证两个“翻倍”：一是活动数量翻倍，二是触达的用户量翻倍。“比如对于细分品牌的小活动，我们要做到一个月有360场针对不同细分市场的活动，让商家们彻底嗨起来！”

除营销活动之外，淘宝还将充分利用大数据对消费者进行细分，提升推荐的精准性，同时结合不同渠道用户群体和不同用户需求，对特色商家群体进行多种形式的主题展现，确保全渠道精准连接消费者。

“如果说淘宝的最初阶段一直在做整个行业的基础建设，那么近几年从’特色商家’开始，淘宝将带领整个行业进入新时代，从粗放开采转化到精细化、垂直化的深度运营。”思函最后说：“下一个新的万亿级市场将从这里诞生。而我们，都将是历史的参与者和见证者。”