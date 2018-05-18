操盘工作室-好好挖掘

风 雨

近年来，在2025战略指引下，我国机器人行业迅猛发展。2017年全球机器人市场已达232亿美元，同期中国市场规模约为62.8亿美元。2012年至2017年全球市场平均增长率约为17%，同期中国市场平均增长率达到28%。中国工业机器人去年已突破13万台，连续五年成为全球第一大应用市场，占全球工业机器人市场份额超过四分之一。服务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景显著扩展，核心零部件国产化进程不断加快，创新型企业大量涌现，部分技术已可形成规模化产品，并在某些领域具有明显优势。

“一般来说，机器人大致可以分三类：工业机器人、特种机器人和服务机器人。目前我国这三类机器人各有特点，亮点很多。以工业机器人为例，我国是工业机器人应用第一大国，全球比较大的机器人厂商都在中国设了分厂，甚至有不少制造厂的总部都搬到了中国。而对服务机器人来说，我国2016年市场规模仅达到10.3亿美元。不过，随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、教育需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大的市场潜力和发展空间。”高智说。现在上市公司中，提供以机器人为核心的自动化应用系统，能够解决仓储物流、汽车制造、光伏产业等诸多行业内的机器人应用需求的企业有不少，投资者可以好好挖掘一番。

“国内工业机器人起步较晚，在集成应用和核心零部件上与国际水平仍有较大差距，但这反过来，如果我们奋发有为，急起直追，在一张白纸画画，那也会有后发优势。”郁教授道。近几年国家政策持续加大支持力度，行业需求大幅增长，民族品牌快速放量，不断从中低端市场向中高端市场迈进。

“这次中美经贸摩擦风波，给我们提了一个醒，伴随国内工业机器人行业的高速增长，我们还是应该拥有核心技术，那些产品加速进口替代的、能够助力中国制造2025的公司才是真正好的企业。”高智说。他看了一下A股中的机器人概念股，大部分还处在较低的位置，这些正处在高速发展前夜的企业一定会有不错的明天。

今日行情预测：收阳

仓位：70%