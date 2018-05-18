你们来卖茶叶蛋也没啥不可以

吴 飞

这年头，美国人来上海开家美式餐厅根本算不上新闻，美国人来上海开家中餐馆才会稍微吸引大家的注意。

我小时候可不是这样子。肯德基开到上海的时候，开的简直不是连锁快餐厅，开的是一种潮流。到肯德基去啃一块炸鸡是一件可以在班级里得瑟好几天的事情——在我的记忆里，肯德基是激励我考100分的最重要理由之一。

其实在差不多时候，Paul Flaeming CHANG女士已经在美国开出了第一家“华馆”中餐厅。也是差不多的时候，在上海人挤着和人民公园前的“肯德基爷爷”合影的时候，美国人则热衷于和“华馆”门口的兵马俑合影。

现在回想起来，那个时候上海人喜欢肯德基是因为没吃过这玩意儿，美国人喜欢“华馆”则因为它成功地将中餐和美国人的习惯融合在了一起。这就是“稀罕”和“丰富”之间的审美落差，所幸几十年时间，我们已经把这种落差追平——肯德基开始试图做粥、油条和老北京鸡肉卷，“华馆”则想来试试中国人在尝遍各种西餐之后，能不能接受他们的“美式中餐”。

这是一种很奇妙的变化，代表着一种从单一走向多元的变迁，代表着一种不断丰富和变化的姿彩。对于“华馆”的到来，已经习惯各种新鲜事物、见惯各种中西融合的上海人，应该会表示欢迎的。尽管“华馆”的CEO幽默了一把：“我们以有趣的方式，将中国的知识产权带回中国来”——但相信，无论是对“谢耳朵套餐”抱着强烈期待的人，还是对老美到中国来卖中餐嗤之以鼻的人，也许都会怀揣着一颗好奇的心，去尝尝美国人酷爱的中餐到底是什么样的，老美的茶叶蛋究竟会带着西部牛仔的狂野味儿还是带着阿拉斯加的高冷范儿，或者干脆会做成66号公路的车祸现场？

赞美也好吐槽也罢，吃货们喜欢的就是这种自由吃喝的感觉，我们的口味挑剔但不古板，刁钻却追求新鲜。四十年的变迁，用最简单的口舌来诠释，也许就是，想吃啥就能吃到啥，想翻花头就能翻出新花头，让中国人能吃上美国的茶叶蛋，让美国人也能吃上薯条蘸“老干妈”。