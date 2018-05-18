大江东：上海擦亮文化品牌，红色浓，海派俏，江南韵

人民日报中央厨房-大江东工作室 曹玲娟

上海，为什么会成为上海？

翻开上海地图，苏州河绵延、黄浦江蜿蜒，远有滔滔长江，浩淼东海……与生俱来的通江达海，得天独厚的地理方位，让上海依水而生、伴水而兴，从渔村小镇出发，孕育出海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的城市精神。

上海全景，图片由上海市委宣传部提供

水，浸润出上海的文化底色，也酝酿出最为鲜明的城市性格。上海，从如水般的江南文化出发，缔造独特的海派文化，更迎来红色文化在这里发轫、漫染、勃兴！如今，党的诞生地、改革开放前沿的上海，正在努力打响上海文化品牌。怎么理解这张文化品牌？用上海市委书记李强的话来说，“丰富的红色文化、海派文化、江南文化是上海的宝贵资源，要用好用足。”

红色、海派、江南……理解来处，才能看清未来，坚定目标，更能不畏前行。5月14日下午，上海正式对外发布《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020年）》并强调，“上海文化”品牌建设，既要抓好“码头”建设，又要抓好“源头”建设，“‘源头’重在原创力，‘码头’助力世界优秀文化在上海生根开花。”上海市委宣传部副部长胡劲军表示。

“上海文化”品牌建设总目标、时间表、路线图和任务书已然明确。如何切实把“红色文化”“海派文化”“江南文化”三大文化资源转化成为品牌建设源动力，在文化“码头”建设上下功夫，在文化“源头”建设上巩固地位，上海全力以赴，奏响文化振兴交响曲——

江南文化：从上海滩走向世界

十年前，谭盾和太太回到上海。

朱家角镇西井街1弄，一间老宅。谭盾将之改造成一个艺术空间，取名“水乐堂”。

小巷交通、小桥流水、湖泊倒影、数支花草——“水乐堂”与邻里一般白墙黑瓦，不同的是，谭盾将河水引入屋内，室内室外空间连通，夕阳西下，宛如一幅水墨古画。

“很有意思，有国界、有边界，但没有水界，水是刀切不断的。”谭盾说，水也是连接上海和世界割不断的桥梁，他做了“水乐堂”，“把建筑做成音乐，把音乐做成建筑。”

在这里，谭盾创作出“实景水乐”《天顶上的一滴水》，交织着琵琶与弦乐、现代与古典、东方与西方……透过“水乐堂”，上海和威尼斯、阿姆斯特丹、汉堡等以水闻名的城市建立了艺术交流。谭盾是想“把上海和世界通过水连接起来。”

古镇朱家角，并不只有一个谭盾。昆曲名角张军，在这里实验了“园林版”实景昆曲《牡丹亭》，将牡丹亭还于园林，在风声蝉噪中，给戏迷们一个最真实、最纯粹的牡丹之梦。

朱家角古镇

旧时江南，就这样一桩桩保留，一点点复现。

江南真好。以海派文化为显著特征的上海文化，正脱胎于平和冲淡、宁静致远而又内蕴生动的江南文化。江南文化，以水为媒、融通交流，给予海派文化充足养分，后者也从不吝于反哺。上海的文化特质，一直是“滩”，而不是“城”；是“共享”，而不是“固守”。

获益于开放心胸与自信传承，中华优秀传统文化，一直在上海熠熠生辉，与世界平视对话。

5月，一台满载西域风情、呈现东西合璧之美的“锦绣中华—西北风情”民族管弦乐音乐会，在上海大剧院上演。来自陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆的音乐家与上海民族乐团的演奏家同台，共同奏响以西北信天游为素材的《天坡》、描绘古宁夏八景之首的《贺兰晴雪》……

上海民族乐团团长罗小慈说，西北民间音乐人，带来了古老的传统乐器，也带来自由朴实的气息。“他们离天地更近，音乐源于生活，特别能打动人。”

上海民族乐团另一作品《海上生民乐》，不久前获邀欧洲巡演。其中，法国巴黎爱乐音乐厅和德国易北河音乐都是首次迎来中国民乐演出。八千年骨笛与三千年古琴，在世界面前奏响中华文化的最美音符。

海派文化：摩天楼畔唱响紫竹调

黄浦江最曲折处，便是东方明珠塔，上海地标性建筑。

“东方明珠”，也是上海的代表性企业——国内目前文化产业布局最完整的国有文化类上市公司，具有全牌照运营、全渠道流量入口协同、线上线下协同互动、新媒体智慧运营以及强大的版权内容和IP优势，旗下IPTV、互联网电视等多种传播渠道覆盖有效用户超过1.2亿。

东方明珠塔

东方明珠再往东，有东方艺术中心。上海沪剧院历时五年打造的沪剧《敦煌女儿》，正在这个剧场火热排练。5月23日晚，这部刻画50年坚守敦煌研究院的学者樊锦诗的原创沪剧，将与观众见面。

一方水土、一方戏曲，古老与现代，乡情与摩登，在不经意间完美交融、共生共荣。

沪剧，江南丝竹韵浓。在方言文化式微、戏曲举步维艰多年后，沪剧却奇迹般不断走高。从《挑山女人》到《邓世昌》，一个从田间地头走出、在高楼大厦夹缝中吟唱的地方剧种，偏偏佳作频出。

“我不是娇滴滴的上海姑娘。”《敦煌女儿》用吴侬软语唱出大漠坚守。“主创团队秉持以‘工匠精神铸精品力作’精神，多次深入敦煌体验生活，感受大西北风沙和敦煌历史，与樊锦诗交流，体悟人格力量。”上海沪剧院院长、主演茅善玉说。

东方明珠，2017年实现营业收入162.6亿元，成为引人瞩目的文化产业发展弄潮儿。

仅以一项业务板块为例。5月14日上海市政府新闻发布会现场，谈到文创产业发展，上海市文广局局长于秀芬透露，“围绕动漫游戏产业，上海将重点聚焦近年来备受关注的电竞产业发展，将国内外顶尖的电竞赛事引入上海。同时，探索电竞领域的运动员注册制度。”

早在2013年，东方明珠已相继与微软、索尼成立合资公司，开创国内家庭游戏领域新纪元。索尼受到全球游戏热爱者喜爱的PlayStation平台主要产品，陆续引进国内。与微软的合作成功同样令人欣喜，Xbox 旗下数款游戏主机陆续与国内玩家见面。

摩天楼畔唱响紫竹调，音韵深远。“海派文化最大特征，是融合性非常强。不同来源的文化样式，彼此相得益彰。”谭盾感慨。

上海沪剧院在老洋房内举办“曼妙花园会”活动，图由上海沪剧院提供

“海派文化并非突然形成，经历了三次大融合。”上海社会科学院文化产业研究中心主任花建概括，“第一次是随着大运河开拓，包括上海在内的地区逐渐和中原、北方有了直接贯通，是南北方文化的交融；第二次是上海开埠，从河港发展成海港，展开东西方文明交汇；第三次就是改革开放，上海一跃成为长江三角洲和长江流域改革开放的龙头，与世界再次相遇。”

上海，就此纳了百川。

红色文化：新时代用心熔铸中国红

为期3周的第35届上海之春国际音乐节，于5月17日晚落下帷幕。

还记得，音乐节开幕当晚，“40后”作曲家陆在易、“60后”作曲家许舒亚、“90后”作曲家龚天鹏，在舞台上共同开启节拍器，宣告中国历史最悠久的音乐节再度启幕。

去年秋天，龚天鹏创作的第九部交响曲作品《启航》，一鸣惊人。以当代青年视角，叙述1921年中国共产党在上海的诞生。这位1992年出生的青年作曲家，10岁出国留学，写作《启航》前，对这段历史并不熟悉。

沿着先人的足迹，龚天鹏一次次踏访红色地标，从广州辛亥革命纪念馆到嘉兴南湖，“一大会址纪念馆就去了3次。”他说，“在南湖船头站一站，在鲁迅故居门口任思绪飞一会儿，都让我的心更加贴近那个时代、那些革命志士的所思所想。”

龚天鹏的笔端，音符潺潺流出，诉说那群和他同样芳华的青年革命党人，讴歌无止境的青春、磅礴的爱国情感、为国为民的情怀与信仰，奏响新一代中国青年的红色礼赞……

上海是党的诞生地，图为中共一大会址纪念馆前

启航，中共一大会址，小小一间石库门，正是红色狂飙起点。上海，中国现代化的起点，以石库门建筑的中西合璧为文化载体，以现代化高楼林立为城市意象。文化茂盛之地，也是先进生产力爆发之地。就如当年的石库门，诞生了“亭子间作家”、左联，还有鲁迅和巴金……

中西文化五方杂处，舶来的马克思主义与中国结合得天衣无缝——石库门里诞生了中国特色的马克思主义，诞生了中国共产党！

从石库门到天安门，红色地标与文化经纬相伴相生，谱写出绵延数千年的中华文明独特价值体系。

上海历史定位和战略目标正在发生变化，文化正成为最具竞争力的核心要素之一。2016年，上海提出建设文化大都市；2017年提出建设全球卓越城市；去年年末，提出到2035年上海将打造成为具有全球影响力的文化创意产业中心城市。而所有这些目标、行动、抓手，最首要的力量来源，始终是红色文化。

此次上海公布“三年行动计划”，12项专项行动46项抓手，排名第一的，便是发掘保护建党历史资源。明确提出选址规划筹建“中国共产党第一次全国代表大会纪念馆”，与周边红色文化资源整体保护利用，建设成为红色文化地标。

“‘党的诞生地发掘宣传专项行动’，就是要把建党精神与城市精神结合起来，把红色血脉与城市文脉结合起来。”胡劲军强调，“以中国红色革命文化总源头为目标，从发掘保护建党历史资源、加强建党历史和建党精神研究等多个维度切入，推动‘红色文化品牌’建设。”（图片除注明外均来自网络）