生态环境保护多重要，听习近平怎么说

来源：新华网

【编前语】“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”拥有天蓝、地绿、水净的美好家园，是每个中国人的梦想。习近平十分重视生态环境保护，频频以妙言隽语生动阐释。新华社《学习进行时》梳理摘录习近平在生态环保方面的十个精妙论述，与您分享。

“绿水青山就是金山银山”

我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。我们绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。我们提出了建设生态文明、建设美丽中国的战略任务，给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

——2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学回答学生问题时指出

绿水青山和金山银山决不是对立的，关键在人，关键在思路。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。让绿水青山充分发挥经济社会效益，不是要把它破坏了，而是要把它保护得更好。

——2014年3月7日，习近平在参加贵州代表团审议时指出

要加强生态文明建设，划定生态保护红线，为可持续发展留足空间，为子孙后代留下天蓝地绿水清的家园。

——2016年3月7日，习近平在参加黑龙江代表团审议时强调

绿水青山不仅是金山银山，也是人民群众健康的重要保障。对生态环境污染问题，各级党委和政府必须高度重视，要正视问题、着力解决问题，而不要去掩盖问题。

——2016年8月19日，《在全国卫生与健康大会上的讲话》

“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。要着力推动生态环境保护，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。

——2015年3月6日，习近平在参加江西代表团审议时强调

生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。在生态环境保护建设上，一定要树立大局观、长远观、整体观，坚持保护优先，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，推动形成绿色发展方式和生活方式。

——2016年3月10日，习近平在参加青海代表团审议时强调

“生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业”

生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，真正下决心把环境污染治理好、把生态环境建设好，努力走向社会主义生态文明新时代，为人民创造良好生产生活环境。

——2013年5月24日，习近平在中共中央政治局第六次集体学习时指出

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

——2017年10月18日，习近平在中共十九大报告中强调

“把生态环境保护摆在更加突出的位置”

建设生态文明是关系人民福祉、关系民族未来的大计。中国要实现工业化、城镇化、信息化、农业现代化，必须要走出一条新的发展道路。中国明确把生态环境保护摆在更加突出的位置。

——2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学回答学生问题时指出

“人民生活的增长点”“经济社会持续健康发展的支撑点”“我国良好形象的发力点”

坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法，让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

——2017年5月26日，习近平在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调

“山水林田湖是一个生命共同体”

我们要认识到，山水林田湖是一个生命共同体，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。

——2013年11月9日，习近平在党的十八届三中全会上作关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明时指出

“最公平的公共产品”“最普惠的民生福祉”

良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。青山绿水、碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护。

——2013年4月8日至10日，习近平在海南考察时指出

“买不来也借不到的宝贵财富”

青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，破坏了就很难恢复。要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水，努力在建设社会主义生态文明方面作出更大成绩。

——2018年4月11日至13日，习近平在海南考察时强调

“为子孙后代留下可持续发展的‘绿色银行’”

希望海南处理好发展和保护的关系，着力在“增绿”、“护蓝”上下功夫，为全国生态文明建设当个表率，为子孙后代留下可持续发展的“绿色银行”。

——2013年4月8日至10日，习近平在海南考察时指出

生态环境问题，归根到底是资源过度开发、粗放利用、奢侈消费造成的。资源开发利用既要支撑当代人过上幸福生活，也要为子孙后代留下生存根基。

——2017年5月26日，习近平在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调

“不能越雷池一步”

要牢固树立生态红线的观念。在生态环境保护问题上，就是要不能越雷池一步，否则就应该受到惩罚。

要建立责任追究制度，对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的人，必须追究其责任，而且应该终身追究。

——2013年5月24日，习近平在中共中央政治局第六次集体学习时指出

对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例。

——2015年3月6日，习近平在参加江西代表团审议时强调

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