军事科研创新的强大引擎，习主席说要这样点燃

“学习笔记”按：5月16日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院并发表重要讲话。他强调，军事科学研究具有很强的探索性，要把创新摆在更加突出的位置，做好战略谋划和顶层设计，加强军事理论创新、国防科技创新、军事科研工作组织模式创新，把军事科研创新的引擎全速发动起来。 习主席的重要讲话，着眼于建设世界一流军队的目标，深刻洞察和把握军事科研规律，将创新驱动的作用和地位提到了一个新的高度，对军事科研创新一揽子工作进行了系统全面的部署，点燃了军事科研创新的强大引擎。

一、推进军事理论创新

习近平指出，要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系，不断开辟当代中国马克思主义军事理论发展新境界。要打通从实践到理论、再从理论到实践的闭环回路，让军事理论研究植根实践沃土、接受实践检验，实现理论和实践良性互动。 ——2018年5月16日，习近平在视察军事科学院时强调

推进强军事业，必须坚持和发展党的军事指导理论，不断开拓马克思主义军事理论和当代中国军事实践发展新境界。人民军队之所以不断发展壮大，关键在于始终坚持先进军事理论的指导。

——2017年8月1日，在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话

科学的军事理论就是战斗力，一支强大的军队必须有科学理论作指导。要坚持理论联系实际，既开阔视野又不跟在别人后面亦步亦趋，既开动脑筋又不脱离实际好高骛远，大力推进马克思主义军事理论创新，加快形成具有时代性、引领性、独特性的军事理论体系，为强军兴军实践提供科学理论支撑。

——2016年3月13日，在出席解放军代表团全体会议时的讲话

做到听党指挥、政治坚定。政治上坚定，关键要理论上坚定。军委的同志要系统学习马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系，学习国史党史军史，打牢思想根基，坚定理想信念，始终与党同心同德，在思想上政治上行动上同党中央、中央军委保持高度一致。

——2013年7月7日至8日，习近平主持召开党的群众路线教育实践活动专题民主生活会时表示

学习笔记 先进的军事理论，历来是军队建设得以健康发展的必要条件，是战争的重要制胜因素。科学的军事理论就是战斗力。一支强大的军队，离不开科学的理论作指导。科学技术是军事发展最活跃、最具革命性的因素，每一次重大科技进步和创新都会引起战争形态和作战方式的深刻变革。古往今来，军事科学的每一次创新突破，都会对战斗力提升产生极其重要的影响，引发战争形态和作战方式的深刻变化。历史深刻昭示，谁能够在军事理论和军事科技发展上站立时代潮头，谁就能占据主动、赢得先机。

二、实施科技兴军战略

习近平强调，要加快实施科技兴军战略，巩固和加强优势领域，加大新兴领域创新力度，加强战略性、前沿性、颠覆性技术孵化孕育。要坚持自主创新的战略基点，坚定不移加快自主创新步伐，尽早实现核心技术突破。要坚持聚焦实战，抓好科技创新成果转化运用，使科技创新更好为战斗力建设服务。 ——2018年5月16日，习近平在视察军事科学院时强调

要加强国防科技创新，加快建设军民融合创新体系，大力提高国防科技自主创新能力，加大先进科技成果转化运用力度，推动我军建设向质量效能型和科技密集型转变。要密切关注世界军事科技和武器装备发展动向，突出抓好重点领域军民科技协同创新，推动重大科技项目一体论证和实施，努力抢占科技创新战略制高点。要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断，加强科技创新资源优化配置，挖掘全社会科技创新潜力，形成国防科技创新百舸争流、千帆竞发的生动局面。

——2018年3月12日，习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调

树立科技是核心战斗力的思想，推进重大技术创新、自主创新，加强军事人才培养体系建设，建设创新型人民军队。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

要全面实施科技兴军战略，坚持自主创新的战略基点，瞄准世界军事科技前沿，加强前瞻谋划设计，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率。要增强全军法治意识，加快构建中国特色军事法治体系，加快实现治军方式根本性转变。

——2017年8月1日，在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话

学习笔记 科技强则国家强，科技兴则军队兴。党的十八大以来，习主席把科技创新作为大变革大转折时代图强进取、勠力复兴的重大战略抉择，把创新驱动作为军队建设的重要指导。推动科技兴军，必须紧紧扭住创新这个牛鼻子。“谁牵住了科技创新的牛鼻子，谁走好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。”唯有以时不我待的紧迫感，加紧在一些战略必争领域形成独特优势，才能实现由“跟跑”“并跑”向“并跑”“领跑”的转变。

三、推进军事科研领域政策制度改革

习近平指出，要推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制，把创新活力充分激发出来。要深入研究理论和科技融合的内容、机制和手段，把理论和科技融合的路子走实走好。要坚持开门搞科研，加强协同创新，加强军民融合，加强国际交流合作，推动形成军事科研工作大联合、大协作的生动局面。 ——2018年5月16日，习近平在视察军事科学院时强调

要扎实推进政策制度改革，加快构建现代军事政策制度体系，坚决破除各方面体制机制弊端，坚定不移把改革进行到底。

——2018年3月12日，习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调

继续深化国防和军队改革，深化军官职业化制度、文职人员制度、兵役制度等重大政策制度改革，推进军事管理革命，完善和发展中国特色社会主义军事制度。树立科技是核心战斗力的思想，推进重大技术创新、自主创新，加强军事人才培养体系建设，建设创新型人民军队。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

要以机制和政策制度改革为抓手，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，构建系统完备的科技军民融合政策制度体系。要弘扬军政军民团结的优良传统，汇聚起科技兴军的强大力量。

——2017年03月12日，习近平在出席解放军代表团全体会议时强调

学习笔记 当前，世界新军事变革速度之快、范围之大、程度之深前所未有，不仅反映在军事科技突飞猛进上，也反映在军事理论不断创新上，还反映在军事制度深刻变革上。习主席在党的十九大上，明确提出全面推进军事理论现代化的要求，同时强调树立科技是核心战斗力的思想，推进重大技术创新、自主创新，加强军事人才培养体系建设，建设创新型人民军队。体制机制和政策制度是管根本、管长远的。我们只有适应军事科研工作新体制新要求，进一步发展现代军事科学，才能更好地以军事科学创新牵引和支撑强军实践。

四、坚持党对军队绝对领导

习近平最后强调，要毫不动摇坚持党对军队绝对领导，认真落实全面从严治党要求，把各级党组织搞坚强，把党的领导贯穿军事科研工作各方面和全过程。要加强科研作风建设，加强科研经费管理，营造良好风气。各级要主动靠上去解决实际困难，把大家拧成一股绳，努力开创新时代军事科研工作新局面。 ——2018年5月16日，习近平在视察军事科学院时强调

推进强军事业，必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导，确保人民军队永远跟党走。党的领导，是人民军队始终保持强大的凝聚力、向心力、创造力、战斗力的根本保证。党对军队的绝对领导是中国特色社会主义的本质特征，是党和国家的重要政治优势，是人民军队的建军之本、强军之魂。

——2017年8月1日习近平在庆祝建军90周年大会上的讲话

必须把军队党的建设摆在更加突出的位置，始终坚持党对军队的绝对领导，始终坚持以能打仗、打胜仗为根本着眼点，始终坚持党要管党、从严治党方针，始终坚持以改革创新精神加强军队党的建设，不断提高军队党的建设科学化水平，为实现党在新形势下的强军目标提供坚强思想和组织保证。

——2013年11月6日，在接见全军党的建设工作会议代表时的讲话

保证党对军队的绝对领导，关系我军性质和宗旨、关系社会主义前途命运、关系党和国家长治久安，是我军的立军之本和建军之魂。要始终把思想政治建设摆在军队各项建设首位，使坚持党对军队的绝对领导在官兵思想中深深扎根，确保全军在任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委指挥。要加强军队党的建设，确保党从思想上、政治上、组织上牢牢掌握部队。要坚持从政治上考察和使用干部，使枪杆子始终掌握在忠于党的可靠的人手中。要严肃政治纪律和组织纪律，坚决维护党中央、中央军委权威，确保政令军令畅通。

——2012年11月16日，习近平在中央军委扩大会议上的讲话