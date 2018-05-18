央视快评：壮大新时代共同奋斗的力量——写在习近平总书记中央统战工作会议重要讲话发表三周年

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（2015年5月20日《新闻联播》：习近平在中央统战工作会议上强调 巩固发展最广泛的爱国统一战线 为实现中国梦提供广泛力量支持）

​三年前的2015年5月18日，中央统战工作会议在京召开，习近平总书记发表重要讲话。总书记在讲话中指出：“我们党所处的历史方位、所面临的内外形势、所肩负的使命任务发生了重大变化。越是变化大，越是要把统一战线发展好、把统战工作开展好。”习总书记的重要讲话，把我们党对统一战线的认识提升到新的高度，对新形势下统一战线工作进行了系统部署，成为指导新时代统一战线事业发展的纲领性文献。

（中央统战工作会议2015年5月18日至20日在北京召开。）

​三年来，在习近平总书记重要讲话精神指引下，我国新时代的统一战线工作作为治国理政的重要内容，创新不断、亮点纷呈。《中国共产党统一战线工作条例（试行）》颁布，统战工作开启制度化规范化程序化新篇章；中央统一战线工作领导小组成立，以“大统战”思维统筹领导统战工作；民主党派中央建言献策“直通车”制度则令民主党派的重要建议直达中南海……

建立统一战线的目的，就是要团结一切可以团结的力量。无论什么团体、党派，只要愿意致力于中华民族的伟大复兴，我们就要主动加强同他们的联系，形成更大范围的共识，建立更广泛的同盟。正如习近平总书记所指出：“统一战线是做人的工作，搞统一战线是为了壮大共同奋斗的力量。”

壮大共同奋斗的力量，需要统一战线有最大的包容性和丰富的多样性，既要做到求同存异，和而不同，又要能容人之短、容人之失、容人之异，还要照顾到其他同盟者的利益。唯如此，我们才能夯实团结合作的基础，找到最大公约数，画出最大同心圆。

巩固和发展统一战线根本在于坚持中国共产党的领导。统一战线是由不同政党、派别、团体组成的政治统一联盟，要保证正确的方向、共同的目标、协调的行动，必须有一个坚强的领导核心。共产党的领导地位是在革命、建设、改革的历史实践中确立起来的。新时代做好统一战线工作要按照习近平总书记强调的那样：“实行的政策、采取的措施都要有利于坚持和巩固党的领导地位和执政地位。”我们要坚决维护习近平总书记核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，坚定跟党走的决心，不断增强党在统一战线中的影响力、凝聚力、感召力。

​能用众力，则无敌于天下；能用众智，则无畏于圣人。我们要深刻领会习近平总书记关于统战工作一系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导统一战线这一法宝。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央领导下，只要不断巩固壮大最广泛的统一战线，最充分地凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量、凝聚人心，坚决做到中央有要求，统一战线有回应，党和国家大局在哪里，统一战线就跟进到哪里，就一定能做到同心同德、和衷共济，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献！（央视评论员）