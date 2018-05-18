习近平绿色箴言厚植美丽中国

央视网消息：“绿水青山就是金山银山”，这是习近平对绿色发展理念的一句经典阐述，如今这一理念已然沁入民心，深入生活，乃至造福世界。

这句话是科学论断，是治国方略，更是中国智慧的体现和中国方案的亮点，让世界瞩目。

萌芽，始于安吉

2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平来到湖州市安吉县天荒坪镇余村，他以充满前瞻性的战略眼光首次提出“绿水青山就是金山银山”。

一周后的8月24日，习近平在《浙江日报》发表专栏评论：《绿水青山也是金山银山》。

在文中，习近平这样说到：

——我们追求人与自然的和谐，经济与社会的和谐，通俗地讲，就是既要绿水青山，又要金山银山。

——绿水青山可带来金山银山，但金山银山却买不到绿水青山。绿水青山与金山银山既会产生矛盾，又可辩证统一。

——在鱼和熊掌不可兼得的情况下，我们必须懂得机会成本，善于选择，学会扬弃，做到有所为、有所不为。在选择之中，找准方向，创造条件，让绿水青山源源不断地带来金山银山。

13年来，湖州大地发生翻天覆地的变化。根据最近5年的经济数据统计，湖州地区生产总值年均增长8.4%；城乡居民人均可支配收入49934元和28999元，分别增长9.0%和9.4%，实实在在地拥有了“金山银山”。

2018年4月28日，习近平在三峡大坝坝顶察看三峡工程全貌和坝区周边生态环境。图片来源：新华社

成长，于国于家

2017年10月18日，习近平在党的十九大上作题为《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告。

报告中，习近平为新时代坚持和发展中国特色社会主义部署14条基本方略。其中一条即为：

——坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境。

不仅如此，党的十九大把“绿水青山就是金山银山”写入党章。2018年全国“两会”通过的宪法修正案又将建设“美丽中国”和生态文明写入宪法。伴随着习近平的脚步，“绿水青山就是金山银山”的理念在祖国大地生根发芽，枝繁叶茂。

“推动长江经济带绿色发展，关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。这不仅是实现可持续发展的内在要求，而且是推进现代化建设的重大原则。”

“推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。要强化生态环境保护，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。”

——2018年4月24日至28日，习近平来到湖北、湖南，考察长江经济带发展和经济运行情况时强调。

“青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，破坏了就很难恢复。”

“要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。”

——2018年4月11日至13日，习近平来到海南，考察调研经济社会发展情况时强调。

“要抓好生态文明建设，让天更蓝、地更绿、水更清，美丽城镇和美丽乡村交相辉映、美丽山川和美丽人居有机融合。”

——2018年2月10日至13日，习近平来到四川，考察脱贫攻坚和经济社会发展工作，在汶川考察灾后恢复重建发展情况时强调。

2017年1月18日，国家主席习近平在瑞士日内瓦万国宫出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议，并发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲。图片来源：新华社

繁茂，命运共同

多年以来，中国不仅牢牢坚持“绿水青山就是金山银山”理念，而且不断推进创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，取得了令世界瞩目的成绩，备受国际社会的关注。

2013年9月7日，习近平访问哈萨克斯坦，他在纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，并在回答学生提问时说：

——我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。我们绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。

2017年1月18日，习近平访问瑞士，他在日内瓦万国宫出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议，并发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲时说：

——坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。我们不能吃祖宗饭、断子孙路，用破坏性方式搞发展。绿水青山就是金山银山。我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路。

2018年4月10日，习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲时说：

——面向未来，我们要敬畏自然、珍爱地球，树立绿色、低碳、可持续发展理念。不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为我们的子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山。

浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村，这里是“绿水青山就是金山银山”的提出地点。图片来源：中央广播电视总台国际在线

“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。”倡导绿色发展，既是实现人与自然和谐永续发展目标的客观要求，也是构建人类命运共同体的内在规定。

2017年1月，习近平在“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，昭告全世界：“中国愿同广大成员国、国际组织和机构一道，共同推进构建人类命运共同体的伟大进程。”（文/钱景童）