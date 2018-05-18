习主席体验过的兵工科技

央视网消息：5月16日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院。当天，《新闻联播》进行了头条播报。在视察过程中，他强调，军事科学是指导军事实践、引领军事变革的重要力量。

党的十八大以来，习近平主席为我军确立政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军的强军战略，这是为我军适应新的军事形势、为中国梦强军梦提供重要支撑的科学部署。

“加强数字化部队作战研究，创新作战概念和战法，大抓实战化军事训练。”伴随我国国力的稳定提升，面对国际局势的瞬息万变，科技兴军成为我军强军兴军道路上的重要一环。在习主席数次视察部队、检阅部队时，他对我军军事科技水平十分关心，并多次亲自体验我军军事装备。

2018年1月3日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中部战区陆军某师。这是习近平仔细观看狙击手构筑工事和伪装训练，询问数字化单兵作战系统情况。图片来源：解放军画报

关心和体验枪械系统

“我军历来是打精气神的，过去钢少气多，现在钢多了，气要更多，骨头要更硬。”习近平主席的勉励就是全军官兵的底气。

今年1月3日，习近平视察中部战区陆军某师，在询问数字化单兵作战系统情况时，他拿起我军激光测距机体验，并手持该师侦察兵配备的步枪进行瞄准射击体验。

这支步枪的正式名为“QTS11”，它连同随身侦察仪、战术背心等组成“QTS11单兵综合作战系统”，也是军事爱好者口中的“战略步枪”。这支“战略步枪”配有5.8mm和20mm两根枪管。除了射击敌军士兵，20mm榴弹还可以射击坦克、战车上的观瞄设备。在信息化军事战场上，具备高科技水平的“武器作战系统”将成为我军士兵展现高强本领的得力助手。

2014年12月20日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中国人民解放军驻澳门部队。这是习近平坐上步兵战车射击训练模拟器，仔细询问装备性能，了解官兵训练情况。图片来源：中央广播电视总台《新闻联播》

士兵的作战能力一向为习近平所高度重视。每次看到士兵刻苦训练、科学训练，不断提高训练实战化水平，他都非常高兴。2014年12月，正逢澳门回归祖国15周年，习近平前往我军驻澳门部队视察。

驻澳门部队营区的装甲兵在进行射击模拟训练时，习近平一边听取官兵介绍，一边坐上步兵战车射击训练模拟器，仔细询问装备性能。随后，他站在激光模拟射击系统前，拿起步枪、手枪体验射击要领，并抠动扳机击中目标。

2018年1月3日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中部战区陆军某师。这是习近平登上红箭-10导弹发射车，详细了解装备战技性能。图片来源：解放军画报

关心和体验坦克装甲

“要抓住科技创新这个牛鼻子，把部队科技含量充分释放出来，把科技优势转化为能力优势、作战优势。”习近平主席指明的方向就是现代化军队的未来。

在1月视察中部战区陆军某师训练场时，习近平还先登上99A坦克和红箭－10导弹发射车，了解我军武器装备性能。

2017年7月30日，“庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵”在朱日和训练基地举行。这是22辆99A式主战坦克组成“箭”形布阵通过检阅台。图片来源：中央广播电视总台央视新闻客户端《V观》

99A坦克，又名“陆战之王”，是我国自主研制的新一代主战坦克。2017年7月是我军建军90周年，习近平在朱日和训练基地进行沙场阅兵，在这场实战化阅兵式上，我军1万多名官兵、129架飞行器、571台兵器装备接受检阅，40%的新型装备第一次公开亮相。

其中，22辆99A式主战坦克组成“箭”形布阵，象征着“陆战之王”勇往直前。当时该坦克方阵头车驾驶员二级军士长丁辉说：“99A坦克实现了火力、机动力、防护力和信息力的有效融合，体现了陆战装备的新水平”，是我军最先进且完全信息化的主战坦克。

坦克，出现于第一次世界大战，成名于第二次世界大战。和世界坦克强国相比，我国坦克起步晚了30多年，而如今，我国兵器工业和坦克装甲兵的发展已经达到和世界先进水平并驾齐驱、同台竞技的阶段。

2018年4月12日，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是检阅完海上编队后，习近平前往检阅舰驾驶室，透过舷窗观看受阅编队航行情况。图片来源：解放军画报

关心和体验飞机舰艇

“努力把人民海军全面建成世界一流海军。”

陆上朱日和，海上看南海。4月12日，我军在南海海域隆重举行海上阅兵，1万余名官兵、48艘战舰、76架战机豪迈亮相，接受习近平主席的检阅。这是新中国历史上规模最大的海上阅兵。

检阅过程中，习近平登上长沙舰，在长沙舰驾驶室，他透过舷窗观看受阅编队航行情况，听取长沙舰指挥员作情况汇报。海上阅兵结束后，习近平还察看了辽宁舰歼-15飞机起飞训练情况，并与水兵在水兵餐厅共进午餐。

航母辽宁舰海军部队，是我国第一艘航空母舰建设和训练部队。2013年8月，习近平视察了沈阳战区部队，在下雨天，他冒着雨观看舰载机滑跃起飞、着陆训练，高度赞赏飞行员在复杂气象条件下表现出的过硬本领和精湛技艺。

之后，习近平登上停泊在大连港的辽宁舰，他攀舷梯、下机库，深入舱室战位，察看舰上装备设施，询问技战术性能，了解官兵工作训练情况。离别时，他登上舷梯，向水兵们深情挥手，叮嘱辽宁舰全体官兵为建设强大的人民海军作贡献。

2018年5月13日，我国第二艘航母首次出海试验。图片来源：中国军网

5月13日，我国海军又传来一个振奋人心的消息——我国第二艘航母从大连造船厂码头启航，开始海试。在数天时间里，航母海试将对动力、导航和雷达通信等系统进行测试。军事专家表示，我国第二艘航母将比辽宁舰更快形成作战能力。

和辽宁舰相比，我国第二艘航母暨首艘国产航母从设计到建造，全部自主完成，标志着我国已经掌握了建造中型航母的能力。更重要的是，我国有决心、有能力，建造更大型、更先进的航母，迎头赶上世界先进水平。

2015年2月16日，羊年春节即将到来之际，习近平视察驻西安部队，亲切看望慰问官兵，代表党中央、中央军委向人民解放军全军指战员、全体武警官兵和民兵预备役人员致以新春祝福。这是视察期间，习近平登上战机坐进驾驶舱。图片来源：解放军报社微博“军报记者”

2015年农历春节前夕，习近平视察驻西安部队，他来到机场停机坪，登上某新型轰炸机，坐进驾驶舱，体验操作使用，了解装备性能。

2018年的春节前，习近平来到驻四川部队某基地，他在基地发射场观看场地布局说明图，详细了解发射场结构功能。工作人员告诉他，三号发射工位功能齐全，可以发射多种型号火箭、航天器，创造了我国航天史上多个第一。

5月16日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察军事科学院。这是习近平亲切接见军事科学院第八次党代会代表。图片来源：新华社微博“新华视点”

此外，2012年，习近平在广州战区考察，他走进“海口舰”舱室视察，登上两栖突击车了解装备情况；2013年，习近平在北京视察武警部队，察看武警官兵配备枪支；同年，习近平来到海军驻三亚部队，他检阅了岳阳舰、衡水舰、玉林舰等舰艇，又视察了我国自行设计建造的最大吨位两栖作战舰艇井冈山舰，并攀舷梯，在某新型潜艇舱室了解武器装备性能……

“打通从实践到理论、再从理论到实践的闭环回路，让军事理论研究植根实践沃土、接受实践检验，实现理论和实践良性互动。”军事实践与军事理论在习近平心中有着同等重要的地位。

加快实施科技兴军战略，不仅意味着要坚持自主创新的战略基点，尽早实现核心技术突破，还要加强战略性、前沿性、颠覆性技术孵化孕育，坚持聚焦实战，抓好科技创新成果转化运用，使科技创新更好为战斗力建设服务。

习近平主席的率先垂范明示了，深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚持面向战场、面向部队、面向未来，坚持理技融合、研用结合、军民融合，才能加快发展现代军事科学，不断开辟当代中国马克思主义军事理论发展新境界。

（资料来源：中央广播电视总台《新闻联播》、央视新闻客户端、央视网“威虎堂”、新华社、解放军报、中国军网、解放军画报、人民日报海外版）（文/钱景童 张莉）