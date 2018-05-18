6载打磨，88岁中国大戏院修旧如初再出发

（请在WIFI环境下观看） 在黄浦，有一座老剧院，曾是上海京剧“四大舞台”之一，厉慧良、马连良、梅兰芳、李玉茹、周信芳等众多京剧名家名角都曾在这里登台献艺，是孟小冬告别演出的舞台……它就是88岁的中国大戏院。 6月，改造重修一新的中国大戏院将正式回归，重新开放。未来，中国大戏院将逐步成为田沁鑫导演作品的上海首演地。同时，倾力打造成为世界名团名剧的中国首演地。

定位：综合戏剧演出为主的中型专业剧场 经3年研究、3年建造的中国大戏院，参照1930年代初建时的设计，修旧如初。聘请著名导演田沁鑫为艺术总监，中国大戏院根据自己的优势和特点，定位于以综合戏剧演出为主的中型专业剧场，与周边剧场形成错位竞争。

据了解，中国大戏院着力打造一年三个演出季即“中国大戏院国际戏剧邀请展”、“中国大戏院新人新剧邀请展”、“中国大戏院创新戏曲邀请展”品牌，使中国大戏院成为名团名剧的中国首演地，成为网罗新人新作的基地，成为创新戏剧的孵化地，最终形成既有剧场演出又有作品出品的特色剧场。 新貌：风格性修复，配置国际顶级设备

上海大光明文化集团负责人透露，改造后的中国大戏院，主体建筑面积达到5320平方米，拥有梯次观众席三层，座位数878座，达到中等专业剧场规模。剧场配备了国际顶级的舞台灯光和音响设备，带给现场观众的将是最一流完美的观演体验。

改造后的中国大戏院，保留外立面及主体结构，按历史原样恢复了外立面尖塔；同时，为满足现代剧场的使用要求，调整台口结构线，台塔高度抬升；在舞台前方新增升降乐池等。在室内设计上，采用了“风格性修复”的思路：正门大厅的大理石地坪上镶嵌着半幅太阳花三星图案，与建筑双塔正立面图案上下呼应，暗示着“中国大戏院”前身作为“三星大舞台”的历史文脉；各楼层休息厅的天花造型也延续了历史遗存的天花风格，营造着欧式古典的空间感；而最为美轮美奂的当属剧场观众厅穹顶，中心错落有致的两层共32瓣花瓣组成了一朵盛开的莲花，在灯光的烘托下，高浮雕莲花纹光影透叠，层次分明而又工整细腻。

演出：开幕季汇聚名剧名团名导

回归之后，中国大戏院将迎来三个多月的开幕演出季与国际戏剧邀请展。届时，名剧名团名导汇聚中国大戏院。邀请来自国内及英国、法国、德国、美国、日本等国家的15部精彩剧目，共计50余场，持续到9月底。

《西方社会》剧照

充分发挥其历史文化底蕴，中国大戏院致力传承并鼎力创新。除了将田沁鑫导演作品作为一张名片，中国大剧院支持民族文化发展，着力成为创新戏剧和原创戏剧的展示基地及孵化基地。同时，还将引进德国、俄罗斯、日本、美国等名团名剧，成为其在中国的首演之地。