40多年来，习近平始终对这件事很上心！

“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”

习近平关于生态文明建设传播最广的论述就是这段“两山论”了。

“我们在生态环境方面欠账太多了！” 母亲河长江“病了，病得不轻了。”

对生态环境破坏问题，习近平痛心疾首。绿色发展，从曾经的选择题已经变为此时的必答题。今天小组梳理了习近平在不同时期对生态文明建设的论述，供大家学习。

梁家河

【宁肯不要钱，也不要污染】

在陕北，习近平在梁家河担任大队党支部书记时，由于地处偏远不易拉煤，当地群众大量砍伐树木烧火做饭，造成了严重的水土流失。习近平上任之初就琢磨改变梁家河的面貌，《人民日报》两篇关于四川省大办沼气的报道引起他的注意。他先是步行40公里向县里汇报，后是借了路费去四川“取经”，终于建成了陕西省第一口沼气池。

在正定，习近平结合当地实际，指出“人类从水土流失、肥力下降、土壤沙化、环境污染、海洋毒化、气候变坏、灾害频繁的严重后果中，越来越认识到生态问题的重要，农业经济早已超出自为一体的范围，只有在生态系统协调的基础上，才有可能获得稳定而迅速的发展”，提出把正定县建设成为“一个具有多种生产门类，能满足多种目标要求，物质循环和能量转化效率高，生态和经济都呈良性循环，商品经济占主导地位，开放式的农业生态——经济系统”。在他主持下，正定县委于1985年制订的《正定县经济、技术、社会发展总体规划》中特别强调：宁肯不要钱，也不要污染，严格防止污染搬家、污染下乡。

在宁德，习近平为改变闽东地区落后面貌，摆脱贫困殚精竭虑。他因地制宜，提出“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”的“山海经”，稳住粮食，山海田一起抓，农、林、牧、副、渔全面发展。

1989年，习近平曾形象地举例指出，“修了一道堤，人行车通问题解决了，但水的回流没有了，生态平衡破坏了；大量使用地热水，疗疾洗浴问题解决了，群众很高兴，但地面建筑下沉了，带来了更为棘手的后果；这类傻事千万干不得！”

习近平积极探索在闽东走一条发展大农业的路子，他强调，资源开发不是单一的，而是综合的；不是单纯讲经济效益的，而是要达到社会、经济、生态三者效益的协调。他强调“振兴闽东在于‘林’字”， 引用群众的话“什么时候闽东的山都绿了，什么时候闽东就富裕了”来说明发展林业是闽东脱贫致富的主要途径。

浙江安吉竹海

【绿水青山就是金山银山】

在浙江工作期间，习近平对生态文明建设作了多方面重要论述。

“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。”习近平提出：不重视生态的政府是不清醒的政府，不重视生态的领导是不称职的领导，不重视生态的企业是没有希望的企业，不重视生态的公民不能算是具备现代文明意识的公民。

生态环境方面欠的债迟还不如早还，早还早主动，否则没法向后人交代。你善待环境，环境是友好的；你污染环境，环境总有一天会翻脸，会毫不留情地报复你。这是自然界的客观规律，不以人的意志为转移。对于环境污染的治理，要不惜用真金白银来还债。

如果人口资源环境出现了严重的偏差，还有谁能够安居乐业，和谐社会又从何谈起？人都难以生存了，其他方面的成绩还有什么意义？环境保护和生态建设，早抓事半功倍，晚抓事倍功半，越晚越被动。那种要钱不要命的发展，那种先污染后治理、先破坏后恢复的发展，再也不能继续下去了。

搞生态省建设，好比我们在治理一种社会生态病，这种病是一种综合症，病源很复杂，有的来自不合理的经济结构，有的来自传统的生产方式，有的来自不良的生活习惯等，其表现形式也多种多样，既有环境污染带来的“外伤”，又有生态系统被破坏造成的“神经性症状”，还有资源过度开发带来的“体力透支”。

不能盲目发展，污染环境，给后人留下沉重负担，而要按照统筹人与自然和谐发展的要求，做好人口、资源、环境工作。为此，我们既要GDP，又要绿色GDP 。

习近平指出：在实践中对这“两座山”之间关系的认识经过了三个阶段：

第一个阶段：用绿水青山去换金山银山，一味索取资源。 第二个阶段：既要金山银山，但是也要保住绿水青山。 第三个阶段：认识到绿水青山可以源源不断地带来金山银山，绿水青山本身就是金山银山，我们种的常青树就是摇钱树，生态优势变成经济优势，形成了一种浑然一体、和谐统一的关系。

2008年习近平在中央党校发表重要讲话，就“两座山”的问题再次强调：要牢固树立正确政绩观……不能只要金山银山，不要绿水青山；不能不顾子孙后代，有地就占、有煤就挖、有油就采、竭泽而渔；更不能以牺牲人的生命为代价换取一时的发展。

【建设生态文明是千年大计】

2012年11月，党的十八大提出“五位一体”的新提法，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展； 2013年11月，十八届三中全会提出建立系统完整的生态文明制度体系； 2015年3月， “绿水青山就是金山银山”的理念写进《关于加快推进生态文明建设的意见》，成为我国生态文明建设的指导思想； 2015年9月18日，中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》； 2015年10月，十八届五中全会将绿色发展作为五大发展理念之一； 2017年10月，党的十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。到本世纪中叶，“把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”，将“美丽”纳入国家现代化目标之中。

党的十八大以来，习近平总书记在国内外重要会议、考察调研、访问交流等各种场合，一直强调生态文明建设，维护生态安全。

良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。

——2013年4月8日至10日，习近平在海南考察时强调

如果仍是粗放发展，即使实现了国内生产总值翻一番的目标，那污染又会是一种什么情况？届时资源环境恐怕完全承载不了。经济上去了，老百姓的幸福感大打折扣，甚至强烈的不满情绪上来了，那是什么形势？所以，我们不能把加强生态文明建设、加强生态环境保护、提倡绿色低碳生活方式等仅仅作为经济问题。这里面有很大的政治。

——2013年4月25日，习近平在十八届中央政治局常委会会议上发表的讲话

建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。 要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。

——2013年5月24日，中共中央政治局第六次集体学习

我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。

——2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲

山水林田湖是一个生命共同体，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。

——2013年11月，《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例。

——2015年两会期间，习近平在参加江西代表团审议时强调

建设生态文明关乎人类未来。国际社会应该携手同行，共谋全球生态文明建设之路，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的意识，坚持走绿色、低碳、循环、可持续发展之路。

——2015年9月，习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话

像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。生态环境保护是一个长期任务，要久久为功。

——2015年新年伊始，习近平在云南考察时强调

我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。 必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。

——2017年10月，习近平代表十八届中央委员会作报告

长江经济带发展共抓大保护、不搞大开发，首先是要下个禁令，作为前提立在那里。否则，一说大开发，便一哄而上，抢码头、采砂石、开工厂、排污水，又陷入了破坏生态再去治理的恶性循环。所以，要设立生态这个禁区，我们搞的开发建设必须是绿色的、可持续的。

——2018年4月，习近平乘船考察长江时强调

当前我国已经进入环境风险高发与环境意识升级共存叠加的时期。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，重新回顾习近平对于生态文明建设的论述，意义重大。未来，我们也必须把生态文明建设摆在更加突出的位置。

作者： 学习小组