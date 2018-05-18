中国对美让步2000亿美元？别信，这是谣言

外交无小事。一些看似很不经意的细节，往往透露出意味深长的信号。

刚刚，就在白宫椭圆形办公室，美国总统特朗普会见了习近平主席特使、国务院副总理刘鹤。会见持续了40分钟。根据新华社随后发布的通稿，特朗普还特别对刘鹤强调：我高度珍惜同习近平主席的良好工作关系和个人友谊。

作为推特驻白宫首席记者的特朗普，也很快在推特上发布了相关信息，说自己和刘鹤谈了贸易问题。现场照片上，系红领带的特朗普站右边，系蓝领带的刘鹤站左边，两人握手微笑。

中美贸易磋商还在继续，但这会谈间隙，特朗普突然在白宫见了刘鹤，传递的信息，应该也是相当丰富的，至少这三个清晰信号吧：

一、美方的态度有微妙变化

上一次刘鹤来华盛顿访问，不久前美国财长姆努钦率团去北京磋商，两国最高领导人都没有出面会见。但这一次，特朗普不仅会见了刘鹤，而且笑得是格外灿烂。陪同人员除了姆努钦等美方部长外，还有美国副总统彭斯。美国正副总统一起会见了副国级的刘鹤，也可见美方对中国代表团的重视程度。

另外，在新华社的报道中，特朗普对刘鹤说的第一句话就是，“美中在经贸领域保持良好合作关系十分重要。”请注意，这是“十分重要”。既然十分重要，那美国应该也清醒意识到，一旦脱轨，就会地动山摇。

二、中美有分歧，但都想妥善解决

根据新华社的报道，特朗普对刘鹤说：“希望两国经济团队共同努力，积极解决双方经贸关系中存在的问题。”刘鹤则说：“中方愿与美方一道努力，在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题，确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器。”

双方确实存在较大分歧，怎么办？请注意，中方的用词是“妥善处理”，特朗普的用词是“积极解决”。用词有微妙差异，但态度是基本一致的。也就是说，双方都认为，不能让这些分歧影响了两国关系，这就为谈判最后可能成功创造了较好的条件。当然，中方也是有原则的：平等互利的基础上。

三、未来合作，中美空间巨大。

在会见中，特朗普还对刘鹤说了这样一段话：美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作，扩大农产品贸易和市场准入，加强知识产权保护合作，为两国人民带来更多实际利益。

这应该是美国列出的重点合作领域。这些都是生意，中国真未必吃亏。必须看到，在这些领域，美方存在较大优势，中国适当增加一些进口，有利于满足人民更美好生活的需要，也更有利于国内竞争市场的形成。比如，能源是经济的血脉，中国要发展，需要进口大量能源；中国要蓝天，天然气更紧缺。在这方面，美国完全可以多做贡献。当然，中国能源开采技术，也要赶紧跟上啊。

在之前文章中，牛弹琴（bullpiano）就说，中美贸易战看似一触即发，但从和气生财最终双赢的角度看，不过是更大规模合作之前的一次激烈的讨价还价。

对中国代表团来说，这次真可谓是重任在肩，必须捍卫中方的正当权益和核心利益，必须捍卫多边自贸体系和全球自由贸易。

因为在磋商过程中，不乏漫天要价。也有一些西方媒体播发所谓消息：中国作出大幅度让步，接受了美国减赤2000亿美元的条件。

但知情人士明确表示：这是子虚乌有，纯属误读。

按照相关人士的解读：

1、中方团队绝无可能在美方设限条件下进行谈判。这一点，在上一轮北京磋商中，早就大白于天下。 2、中方的一些关切，比如中兴事件，美有关方面已在前几天的推特中有所暗示；此外，在美扩大芯片、高技术产品对华出口，在放宽对华能源出口方面，双方都有进展。这笔交易的最终结果值得期待。有些人担心，中国会单方面让步，这大可不必。 3、谈判最终的结果，再等一段时间就会出来，所谓中方让步的谣言，届时会不攻自破！

但，这依然是一场苦战。

据知情人士透露，就在特朗普会见刘鹤前几个小时，双方还在焦点问题上互不相让，谈判一度陷入胶着。特朗普的突然会见，双方的微笑握手，无疑为这一天的艰苦磋商，划上了一个句号。

谈判还将继续，博弈仍在进行。争取最好的结果，作好最坏的打算。明天是很关键的一天！

来源：牛弹琴公众号